有網友在台中街頭直擊一輛價值千萬的黑色賓士露營車，該車相較於自小客車顯得龐大，甚至車主索性赤腳開車，讓他大吃一驚，直呼車主真是「幹大事」，行為與氣場完全與一般民眾不一樣。

這名網友在臉書社團《爆廢公社》發文，稱自己先前在台中七期市政北路上目擊一輛黑色的賓士越野露營車停在路邊，且該車體與輪胎龐大、底盤也很高，車體硬生生超出停車格線，與後方的自小客車形成強烈對比。

原PO也表示，他還意外目擊車主開門上車，最令他震驚的是車主竟然「赤腳」，並在文末幽默改編饒舌團體頑童MJ116經典歌曲〈幹大事〉的歌詞，直呼這簡直是「幹大事我幹大的，賓士AMG我開大的。」

貼文一曝光在網路上，立刻掀起網友暴動，不少愛車的網友蜂擁表示，「太大台了吧，根本是戰車」、「赤腳開賓士，要開大的」、「這誰，怎麼那麼兇」、「這台好帥」、「超猛的，竟然真的有人買」。

先前即有網友在台中街頭直擊這輛氣派的露營車。（翻攝自臉書社團《聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團》）

據了解，此量露營車為賓士旗下的UNIMOG車系，有強大的越野能力，而早在先前就有網友在台中目擊同輛車，據車主透露，該車為原廠全新，光是驗車掛牌就花費一百萬元以上，應該全台僅有一輛。