日本22日染疫死亡319人 創單日新高 22:252022/02/22 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本官方公布22日因感染新冠肺炎死亡319人，創單日死亡數新高紀錄。雖然22日新增病例持續下降，像東京從一周前逾1.1萬人下降至約4000人，但Omicron持續蔓延，使年長者染疫後出現重症與死亡數均增加，推高全國單日死亡數。 日本疫情延燒 單日死亡病例首逾300例創新高 港11個月大確診女嬰死亡 成至今最年輕死者 #全國 #染疫 #單日 #死亡數 #死亡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《食品股》統一台南新市區物流園區今動土 拚2024年完工 15:402022/02/22 財經 教員公寓誤貼防疫旅館 居民抗議中油 04:102022/02/21 焦點要聞 最強寒流助威 王品「石二鍋」單日業績破千萬 15:482022/02/21 財經 香港疫情燒 夏寶龍：調動一切力量抗疫 04:102022/02/21 焦點新聞 竹市消防獲贈影像式喉頭鏡 救護能量再升級 16:172022/02/22 寶島 工研院攜手防疫旅館推「零穿戴科技」 13:032022/02/22 財經 《觀光股》王品寒流進補 石二鍋業績單日破千萬 17:392022/02/21 財經 南韓連3天確診逾十萬 日本重症達1400人 04:102022/02/21 話題觀察 K-Zombie超夯！韓國十大必看「殭屍宇宙」影視作品 09:482022/02/22 娛樂 聯強印尼營收290億 年增35％創歷史新高 15:462022/02/22 財經 高捷、高鐵、好玩卡及MeNGo強強聯手 一鍵搞定享最低46折 17:012022/02/22 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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