日本官方公布22日因感染新冠肺炎死亡319人，創單日死亡數新高紀錄。雖然22日新增病例持續下降，像東京從一周前逾1.1萬人下降至約4000人，但Omicron持續蔓延，使年長者染疫後出現重症與死亡數均增加，推高全國單日死亡數。