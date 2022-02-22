俄羅斯宣布派維和部隊進入烏東後，使得俄烏危機進一步升高，以美國為首的西方國家公布新的制裁措施，德國凍結北溪2號天然氣管線的許可流程，歐盟則提議對俄國27個實體與個人進行制裁，同時禁止購買俄國債券。

市場最擔心的是歐洲戰爭一觸即發，全球股市周二震盪走跌。亞股全面收低，港股重挫2.7％，日本與韓國大盤分跌大跌1.7％與1.4％；德國下跌0.3％，不過，英國與法國呈現小漲；美股則開低，道瓊工業指數跌0.2％，那斯達克指數下挫0.4％。

歐盟周二稍早公布對俄國的制裁提案，包括在烏東兩個地區進行非法活動的27個實體與個人以及國會議員進行制裁、禁止購買俄羅斯公債與禁止貸款給俄羅斯政府與央行。

根據歐盟提議的制裁方案，將針對跟烏東兩個地區「非法活動」有關的27個實體與個人進行制裁，包括政治官員、宣傳人員、軍事人員與金融機構。此外，投票支持承認烏東兩區獨立的351名俄國議員也將受到制裁。

歐盟周二早上將就制裁提案進行討論，歐盟外長下午將就俄烏情勢進行會商，並且在晚上敲定制裁措施。

德國政府稍早則宣布凍結發給俄羅斯北溪2號天然氣管線許可的流程，以反映該國對俄羅斯周一宣布承認兩個烏東分離勢力與派兵進入烏東的不滿。

英國周二一方面肯定德國暫停發放北溪2號天然氣管線許可流程，同時公布對俄羅斯的新制裁措施，包括對俄國5家銀行與3名富豪實施制裁。

英國首相強生表示這是「第一輪制裁」，如果俄羅斯進一步出兵烏克蘭，後續還會面臨更多的制裁。

英國首相的發言人周二警告，俄羅斯承認兩個烏東分離勢力與派兵進入烏東維和的決定，可能就是全面入侵烏克蘭的前奏，「不過我們希望持續透過外交途徑談判，我們將會與其他國家領袖會商。」

與此同時，烏克蘭政府指控親俄羅斯的分離勢力在烏東進行砲擊後造成烏軍2名士兵陣亡，12名士兵受傷，而且叛軍周二早上又發動新的攻擊。