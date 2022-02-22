宜蘭地檢署指揮廉政署偵辦宜蘭縣長林姿妙等官員涉弊案，今天（22日）再度搜索縣長官邸，並從官邸帶走林姿妙子女約談，二度搜索後除了縣長林姿妙外，還有交通處長黃志良、農業處長康立和、財政稅務局長盧天龍，晚間10時許3名縣府官員陸續送往地檢署複訊，盧、康目前偵辦的案由是貪汙治罪條例。

交通處長黃志良。（李忠一攝）

除了縣府一級主管外，陸續送往地檢署複訊還有2名建設處的科長，從檢方複訊對象，研判與機6用地變更、機6旁一塊農地未農地農用有關。

如加上1月首波約談的祕書處長曾成陽，以及聲押獲准的建設處代理處長吳朝琴、獲5萬元交保的地政處長楊崇明，前後兩波搜索，多達6名縣府一級主管遭約談、遭檢方強制處分。

今天下午4時許，祕書長林茂盛到地檢署說明後，1小時後搭縣府公務車離去。檢廉前後2波約談的縣府一級主管，黃志良已是2次接受約談。縣府22名一級主管中，就有將近3分之1被檢廉盯上。

除了一級主管遭約談外，檢聯首波搜索後，農業處農務科長吳東原裁定羈押禁見，今天約談的官員中有農業處長與財稅局長，也讓外界認為，檢廉應該是釐清羅東一筆農地免徵土地增值稅、涉嫌圖利等相關細節。

晚間10時許，盧天龍、康立和、黃志良等10餘人先後送往地檢署複訊，目前檢方尚未對外說明偵辦結果。