歐洲聯盟今天表示，針對俄羅斯承認烏克蘭分離主義地區獨立，將對參與行動的個人以及提供資金的銀行等進行制裁，相關措施今天由歐盟成員國討論後將很快宣布。

俄羅斯21日宣布承認烏東2個親俄的分離主義共和國，並派俄軍入境「維和」。美國已宣布對俄羅斯承認的烏東分離主義共和國實施金融制裁，並警告如有必要，將採取更多措施。英國今天也表示，將立即對俄國實施嚴厲經濟制裁。

今天歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）及歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）共同發布關於俄羅斯侵略烏克蘭的聲明，表示歐盟外長非正式會議將在今天下午舉行，之後將正式提出第一套對俄制裁措施。

歐盟建議的制裁方案，包括制裁參與承認烏東地區2共和國的個人、對俄羅斯軍事及其他行動提供資金的銀行、以及限制俄國提供進入歐盟資本、金融市場能力等。

歐盟強調將視局勢演變採取進一步措施。

今天歐盟各國外長與印太地區國家外長在巴黎出席印太論壇，因應俄烏情勢變化，歐盟外長波瑞爾（Josep Borrell）將在今天下午召集歐盟成員國外長在場邊舉行緊急會議，屆時將做出制裁的決定。（編輯：黃自強）1110222