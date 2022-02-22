好市多「神物」再添一樁，有民眾表示，在美式賣場COSTCO好市多買到一樣「廚房神器」，從女兒小六用到結婚變成嫁妝還沒用完，直呼沒想到好市多的商品也有用到第2代的一天，耐用程度引起眾人驚嘆。

這名網友在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》PO照表示，15年前辦會員卡後沒多久，在好市多買了一款鋁箔紙，當年女兒才小學六年級，不料事隔多年，現在女兒都已經嫁人，鋁箔紙竟然還剩下3/4沒用完，乾脆給女兒當「嫁妝」繼續用。

網友PO出在好市多買的鋁箔紙，用十幾年還用不完。(圖/截自Costco好市多商品經驗老實說)

原PO指出，這款鋁箔紙當時一組兩盒，因為家裡有在做烘焙，原本以為用量算多，應該用得完，沒想到一台可以用7、8年的烤箱都用已經換到第三台了，結果這款鋁箔紙竟然還沒用完，不過現在看起來已經沒有當初購買時的光澤，剩下的決定交給女兒繼續用。

貼文曝光後引起網友驚嘆，紛紛回應「鋁箔紙活化石？」、「快二年一卷都用不完…好用便宜」、「這真的用到懷疑人生」、「需要傳家寶就去好市多選購」；也有網友表示「受潮氧化後建議還是退貨或丟了」、「太大卷放太久會氧化，我都拿來貼廚房瓦斯爐牆壁」。