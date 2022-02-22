金色力量黨主席、台北市前議員童仲彥，因涉嫌利用人頭詐取補助費5萬多元，遭判處有期徒刑3年10月確定，須入獄服刑。近日則因緊追蔡英文總統論文門，引起外界關注。童仲彥22日更透露，自己近日和藝人謝和弦見過面，而謝將繼承他的衣缽，參選台北市中正萬華區議員。童仲彥強調，這件事是真的。對此，前民進黨立委郭正亮表示，謝和弦的爆發力跟林昶佐相比不輸，且議員相較立委更好選，議員只要1萬多票就上了。

藝人謝和弦。（圖／中時資料照）

童仲彥22日傍晚向《中時新聞網》表示，藝人謝和弦近日和他(童)碰過面，謝和弦將繼承他的衣缽，參選台北市中正萬華區議員，他強調，「此事為真，將以無黨籍參選」。不過，至截稿為止，尚未有謝和弦方面的回應。

對於這樣的說法，郭正亮22日在「宅神」朱學恒臉書直播，被網友問及此事，他表示，謝和弦的爆發力跟林昶佐相比不輸，且議員相較立委更好選，議員只要1萬多票就上了。

值得注意的是，童仲彥22日宣布將與小15歲的模特兒女友Ally登記結婚，並表示兩人交往3年、女方對自己不離不棄。並表示女友是透過朋友介紹認識，目前職業是模特兒，兩人交往已3年，本就計畫今年要結婚，但看過日子決定今日簽結婚書約，之後會再找時間到戶政事務所登記。