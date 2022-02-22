楊丞琳、賀軍翔以及王傳一2005年演出偶像劇《惡魔在身邊》，三人因合作這部電視劇而結緣熟識，三位主角又於2年後再度合作《換換愛》，成為許多劇迷心中的最佳CP組合。時隔15年，楊丞琳今(22)日曬出與兩位男主角的同框照，讓大批網友回憶殺嗨翻直呼：「我的青春回來了！」

楊丞琳今(22)日上傳與賀軍翔、王傳一的合照，透露距離三人同框已經過了15年，畫面中，楊丞琳夾在中間做出俏皮可愛的表情，賀軍翔、王傳一也在兩旁配合演出，她寫道：「怎麼說呢，看著坐在我對面的他們，彷彿回到了一起拍《惡魔在身邊》和《換換愛》的時候，當我們三個人聚在一起時，感覺還是很魔幻。」

當《惡魔在身邊》播出時，三人都還只是20出頭的年輕演員，如今都已經成為人妻、人夫，楊丞琳感嘆說：「知道他們都過得很好，我也會感到幸福，這就是所謂的老朋友吧。」而他們的同框畫面也讓網友直呼「我的青春」、「都沒變欸」、「好懷念喔」、「居然已經15年了」。賀軍翔也留言感嘆：「時間真的過太快了」，王傳一也在下方留言表示：「等妳下次回來我們三再聚」，楊丞琳也馬上回應：「一定要！」。

楊丞琳也還記得三人分別在劇中的角色名「阿猛、源一和齊悅，霍家惡少、第十號男生和童嘉蒂，距離上次三人合體應該是15年前」。當年追劇的粉絲們看到照片，都驚喜表示：「我的青春合體啦，超愛阿猛，齊悅」、「真的是回憶殺，三位完全凍齡」、「滿滿的回憶啊，這三位的臉蛋根本跟當初都完全沒變啊，直接凍齡餒」、「天啊~竟然已經15年了」、「滿滿的回憶，第一部追的就是惡魔在身邊」。