製作人陳孝志與藝人吳沐玹在線上合開直播節目《娛神同行之gogoJAPAN》，介紹日本過年開春點心美食，同時也能學習日文跟觀眾互動。

陳孝志說，他早年去日本發展時ㄧ天打三份工，有一年時間都睡在電車上、洗澡也去澡堂洗，後來白冰冰得知後，馬上匯了10萬元幫助他，「現代人很少能體會到感同身受這四個字，所以習慣用自己的標準去看待很多事情，冰冰姐年輕時也在日本度過低潮期，所以當年我19歲一個人去日本流浪，別人是去留學，我是流學（學習人生）」。

他表示，「冰冰姐能真的感同身受幫了我，當時我在日本待五年，學到很多日文跟文化，所以對日本有很深的懷念，由於疫情沒法像以前那樣出國，所以才特別製作有關日本的文化線上直播節目，邀請精通英日文藝人吳沐玹主持」。

吳沐玹開心說，日本新年過年的習俗，大家多半從日劇裡略有所知，像是每個家庭必吃的年越蕎麥麵、元旦的新年初詣神社參拜、在家裡供奉鏡餅，在家看紅白等等，不過日本那麼大，每個地方的過年習俗和習慣吃的東西也都略有不同，她將帶大家從北到南一探究竟。

陳孝志（中）、吳沐玹（右）及日本網紅奈奈與觀眾談及日本新年習俗。（經紀人提供）

她分享，在北海道地區過年的時候會吃一樣特別的點心叫做「口取菓子」。它的外觀看起來跟御節料理幾乎一樣，十分豐盛，但內容物全是甜食，有的也會包裹紅豆等甜味的餡，吃起來像是寒天、羊羹般軟軟的，這也是北海道才有的特別習俗，小朋友都在等吃完飯的那一刻可以拿到這盒點心。

另外，「御節料理」是在日本新年時吃的，是象徵喜氣祝賀的食物，用一層一層精美的四方形漆器「重箱」來盛裝，裡面再分格放入各種當季的食材和具有意義的料理，每一樣食物都含有一些祝賀的意思。