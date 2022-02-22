毛巾是日常生活中必不可缺的用品，卻也是最常被忽略的細菌溫床，毒物專家招名威教授指出，毛巾3天沒洗，病菌量就可以達到約8000萬個，如同用馬桶擦拭身體一般，可能會造成皮膚疾病或私密處感染，建議避免共用毛巾之外，也要定期清洗毛巾。

毒理專家招名威昨（21日）在臉書發文指出，久久未洗的毛巾上，可能出現相當多元的病菌，且潮濕的浴室有利於病菌滋長，因此病菌會不斷的繁殖，他引述研究顯示，一條3天沒洗的毛巾上，病菌量可以達到約8000萬個，如同用馬桶擦拭身體一般。

招名威表示，經常使用沒有清洗乾淨的毛巾，除了容易出現皮膚過敏、毛囊炎、落髮等皮膚疾病外，也可能出現陰道感染、下泌尿道感染、甚至引起腎盂腎炎等泌尿道感染。他也提到，每個人身上都有不同的病菌，共用毛巾可能造成病菌互相、反覆感染，因此不論關係再親密，都應該避免共用毛巾。

招名威建議，平時可以準備2條毛巾輪流使用，且每3天清洗一次並徹底曬乾。他也提醒，剛拆封的新毛巾千萬不可以直接使用，因為上頭可能藏有螢光劑等化學藥劑，且無法確定製作及包裝的過程是否衛生安全，直接使用可能引起皮膚疾病等不可預期的問題，所以應該清洗曬乾後再使用。