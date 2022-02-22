2021年度台灣前八大遊樂區遊客數排名出爐！交通部觀光局表示，因去年5月19日起，實施全國防疫三級警戒，至7月13日才微解封緣故，導致遊樂區2021年整體遊客數，不增反減。其中，以門票計算，六福村主題遊樂園遊客數80.35萬人，雖年減34.3％，但仍續居民營遊樂區第一名；九族文化村遊客數60.44萬人，年減28.57％，位居第二名；杉林溪森林生態渡假園區56.34萬人，年減21.12％，位居第三名。

同樣以門票計算，2021年度遊樂區第四至八名遊客數排名，依序為劍湖山54.7萬人、義大遊樂世界約48.92萬人、麗寶樂園約48.83萬人、遠雄海洋公園41.2萬人，及小人國主題樂園33.95萬人。

武陵農場的賞櫻活動，及九族文化村的「櫻花祭」相繼登場，吸引全台大批賞櫻族湧入。九族表示，「九族櫻花祭」最後期限至3月6日止；接著，九族「紫戀薰衣草」活動，3月7日至4月5日接續登場。該園區主打西班牙薰衣草花園，並舉辦紫戀三月音樂會及紫色情人節等活動，以期帶動園區每日數千人的遊客人潮。

九族經理黃瑞奇表示，去年因疫情緣故，全台去年5月19日起，實施全國防疫三級警戒，至7月13日才微解封，在營業天數減少下，該園區去年度營運賠錢。為穩定客源，九族將爭取各大企業的企業日，在九族舉辦，以期帶動各企業員工旅遊商機，包括台塑及味丹等多家企業的福委會，都是九族的特約廠商，九族希望藉由園區一整年的活動舉辦，讓公司今年營運可望轉虧為盈。

為增加遊園動線流暢度，九族計劃斥資興建九族廣場的水上舞台，並將泰雅、賽夏及賽德克等3族部落，遷村至娜魯灣劇場，並保留原住民文化，全案委由建築師規劃完成，送件申請建照核准，將進行整修。這是九族繼斥資6億元興建西班牙海岸2018年底正式開幕之後，又一次園區整建案。

新竹縣六福村主題遊樂園，拜鄰近竹科及新竹工業區之賜，帶動園區的親子遊，讓2021年度遊客數達80.35萬人，躍居民營遊樂區的遊客人數之冠。為乘勝追擊，六福村今年持續祭出「振興券優惠最後加碼」搶市。六福村說，「五倍券親子3人同行一千元」活動，從2月19日起，將延長到4月30日止。