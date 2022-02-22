大小家電推陳出新，功能也日新月異，但有時候難免會買到中看不中用的家電，就有網友好奇什麼生活家電「是買完絕不會後悔的」，貼文引起網友熱議，紛紛推薦自己的必購清單，也有北部人強調5項家電真的實用。

原PO在PTT女板發文表示，日常生活都需要家電，自己覺得最實用的是冰箱，另外就是掃地機器人跟空氣清淨機，後悔自己沒有早點買，空氣清淨機更是大大減緩他鼻子不適的困擾，也好奇大家心目中絕不後悔購買的家電是什麼？

貼文引起網友們紛紛留言，除了一般家庭必備的電視、洗衣機、冰箱，力推「婚姻三機」的烘衣機、掃地機、洗碗機，另外不少人也推薦冷暖變頻，「我目前最後悔的就是沒加3000升冷暖氣機」、「一般家裡會裝冷氣不一定會升級冷暖氣」、「冬天開暖氣睡覺真的很舒爽」。

也有北部網友回文列出最實用的5項家電，分別是烘衣機、除濕機、冷暖氣機、免治馬桶、掃地機器人，認為前三者在連續溼冷下雨天顯得超級重要，免治馬桶是用完就回不去了，掃地機器人則是懶人幫手的存在。