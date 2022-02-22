YouTuber蕾菈（Lyla）是「反骨男孩」成員之一，昨（22日）宣布和交往近一年的DJ湯宇結婚，更直接穿婚紗到戶政事務所登記結婚，閃度破表，收到滿滿祝福，卻也遭到不少酸民攻擊，對此，蕾菈也不忍了，正面反擊這些酸言，並吐露再婚心聲。

蕾菈表示，聽到很多人說她結婚的新聞底下出現罵她的留言，讓她相當無奈「我才發現喔原來結婚也能被罵，真的是對這網路社會的亂象不意外欸」，蕾菈不解為什麼離過婚的女性越來越弱勢，不管什麼原因離婚，卻總會被冠上「二手」、「買一送一」的名號，「好像大家都是處男處女似的，更何況單親也並不是一件錯事！」蕾菈認為離婚不是一件錯的事情，離婚的原因很多種，之所以離婚都是因為走不下去，那何必勉強自己在這段不適合的婚姻呢？

蕾菈坦言，在離婚後的6、7年來，自己從來不敢渴望婚姻，因為害怕自己若又再次受傷會被取笑，但這次決定再婚，是因為知道感情沒有絕對跟永遠，覺得未來的事情誰都說不準，所以她想把握當下為彼此勇敢，「意外跟明天沒有人知道哪個會先來，珍惜當下比未雨綢繆更重要，我知道我們此時此刻是相愛的，是幸福的！」一番話受到許多網友支持，紛紛留言打氣、獻上祝福。