2022年縣市首長、議員選舉已如箭在弦，為了與狂砸預算大內宣的執政黨對抗，在野勢力「聯合次要敵人、打擊主要敵人」有其必要性，因此「藍白合」的說法也就甚囂塵上。新黨台北市議員「遠山」侯漢廷身為正藍軍代表人物，今(22)日與民眾黨女神「寶寶」楊寶禎、「學姐」黃瀞瑩同框，似乎曝露了「藍白合作」的一線曙光？

侯漢廷今(22)日在發布一張三人合照，畫面中他與民眾黨發言人楊寶禎及「學姐」黃瀞瑩同框，「今天中午受邀民眾黨政論節目，突然有新感悟；藍的、白的，都可以和侯漢廷合作，這算不算另一種的「藍白合」呢？共同對付塔綠班！」只見楊寶禎身穿乳白色條文長衫，左側的斜排扣展現了她的穿搭功力，黑色褲裝的極簡風就很好看；而黃瀞瑩則以深淺不同的水藍色上下搭配，高領巧思令身材嬌小的她不顯單薄。

網友看到兩位女神大感賞心悅目，紛紛讚道：「以為在比瘦，都好瘦喔~」、「大菊為重」、「白的美貌與智慧兼具耶」、「放開兩位女孩」、「結果最後藍白合的藍是新黨」、「就麻煩漢廷議員搭起友誼的橋樑，藍白不合作誓不甘休」，雖然新黨的黨旗是黃色，仍是個好的開始；過去曾有人說新黨的黃是「雞蛋黃」，在鬧雞蛋荒的當下社會氛圍正好相得益彰。

「學姐」黃瀞瑩是零負評女神，日前曾與女星謝忻、陳美鳳同框合照，似乎也正在將她的「存在感」蔓延開來。黃瀞瑩是前台北市副發言人及民眾黨發言人，日前宣布投入台北士林、北投區市議員選舉，下半年將會相當活躍；當然選戰不只打網路「空軍」，更需要地方「陸軍」相挺，將考驗學姐搏感情的「搏軟」功力。

民眾黨台北市議員擬參選人黃瀞瑩和楊寶禎因為「大菊為重」發言，遭綠營從上到下砲轟。對此，楊寶楨今(22)日表示，張雅琴主播昨(21)日在節目上，把不知道哪裡來的歧視語言，塞到自己嘴裡，由衷感到傻眼，還說自己和黃瀞瑩是「殘破的花瓶」，但自己何時留言過這樣的內容？「明明就是他們戴上綠色眼鏡，看什麼都是歧視的。」但觀楊寶禎連在正藍軍中都人氣極高，看來對她的惡意抹黑終將自取其辱。

而關於「藍白合」，先前民眾黨台南市永康區參選人江品璁因長相緣故，被黨內封為「台南侯漢廷」，另類稱號引發議論。對此，本尊侯漢廷則表示，對方採取盲目反中路線，與自己在外表、智商及情商上差異極大，取名叫「盜版侯漢廷」較符合實情。看來即便藍白能有合作空間，但在實際可能遇到的理念與路線衝突上，彼此仍有不少磨合及待協調的地方。