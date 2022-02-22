前副總統陳建仁加入民進黨，讓外界增添不少遐想；陳建仁幕僚指出，去年，陳的友人去年詢問要不要入黨？陳建仁還反問，「有需要嗎？」友人說，若你也支持蔡總統推動的相關政策，那就入黨吧！陳建仁想想，自己現在是學者身份，自由之身，當然支持蔡總統的人權、綠能、生技等政策，就回說，「好啊，拿表格來填」，所以就以學者身份入黨，因為陳的輩份，推薦人當然就只能是蔡總統。

幕僚轉述，陳建仁說，當初蔡總統找他搭擋時，自己就不是黨員，當初沒要他先入黨，選上後，雖然曾想過入黨這件事，但也沒人特別提，既然上選前沒入黨，選後入黨也沒必要，後來接手年改跟同婚等政策推動，要常接觸宗教、社團及跨黨派人士，沒有黨籍比較方便，就這樣一路做到卸任。

幕僚說，陳建仁在媒體登出前一晚就知道了，但是沒有準備要回應，在卸任後參加很多活動，都有人問他要不要參選或擔任什麼職務，但陳都說，很喜歡現在的狀況，很忙卻很單純，「今天一整天都有行程，今晚還要準備國外科學院院中會議，行程很滿」，陳也很清楚新聞出來後，大家都會開始揣測，但陳建仁說，「外界一直在傳，你還認真發聲明」，目前真的沒有打算要選舉。

至於不選舉，接下防疫指揮一職；幕僚說，陳從旁協助的可能性比較高，因為這個位子誰接部長就部長做就好了，他們跟指揮中心一直都是雙向交流，以當顧問模式，陳建仁非常滿意現在的運作。

陳建仁頻傳出參選，外界認為是英系放話；親陳建仁人士反問，「英系的人有規劃好嗎？」反正把一些活棋放入名單，不就是為了廣為布建。