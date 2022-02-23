《美麗島電子報》近日公布2月國政民調，其中「民眾認為誰最適合擔任下一屆總統」民調顯示，副總統賴清德以35.0%領先新北市長侯友宜的21.9%，台北市長柯文哲則以14.3%排名第三。前民進黨立委郭正亮對此表示，坦白講，侯友宜這次民調，和賴清德明顯拉開差距，讓他「有點意外」。郭正亮22日再度表示，國民黨立委蔣萬安要擔心了，因為國民黨支持者對黨中央很不滿，有抱怨的聲音。

郭正亮22日表示，侯友宜民調下降，除了他自己要負責任外，黨主席朱立倫也要負責任，因為四大公投侯友宜保持距離，有些藍營支持者當然會不爽。郭正亮指出，侯友宜和賴清德差距原本非常小，差4%左右，而且侯友宜有時候還贏，這次差到10%，國民黨立委蔣萬安就要擔心了，因為國民黨支持者對黨中央很不滿，有抱怨的聲音。

郭正亮進一步表示，藍綠支持者的差別在於，藍營支持者抱怨之後就不願意投票，綠營則是因為有「台灣意識形態」的使命感，所以最後還是會含血、含淚投票。國民黨支持者因為脾氣比較大，抑或因為對國民黨灰心喪志，而不投票。

郭正亮舉例，近期藍營節目、直播的收看人數都下降，可能原因就在於「不爽看」，反觀綠營這個現象比較不明顯。