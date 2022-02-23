桃園八德擴大重劃區近年受惠於政府推動捷運綠線與增設大鶯豐德交流道，帶動區域房市。重劃區內擁有捷運G01以及G02站，將於2025年底至2026年初期間完工；而大鶯豐德交流道增建工程也計畫在2026年完工，兩大建設利多加持，八擴重劃區交通條件更趨完備，加上原有市區生活機能，發展前景看好。

福鄉建築-金貿建設於八德重劃區核心地段推出「福鄉匯」，不僅地理條件佳，更以紮實的建材與貼心的內部標配，吸引年輕首購族與換屋族關注。

八擴重劃區內擁有13座公園，綠覆率高，提升環境品質。(圖/業者提供)

【八擴重劃區房市題材豐富 房價水漲船高】

八德擴大重劃區占地約165公頃，區域內擁有建德、豐德、仁德等共13座公園，綠地面積遼闊，全區綠覆率可達43%，對喜歡親近大自然的民眾來說，是不可多得的居住環境。

而除兩大交通建設外，八德重劃區內尚有中央大學八德健康智慧創新園區、青少年活動中心、米食文化中心處於規劃階段或是興建中，其中青少年活動中心預計今年完工，建築內包含非營利的公托中心、幼兒園等單位(非營利幼兒園已營運)，解決雙薪家庭父母白天上班時，寶寶無人照顧的困擾。

諸多房市題材助攻直接反映在八擴區域房價，從去年的2字頭到今年已站上3字頭，新建案甚至喊出每坪35萬以上，足見當地房市熱絡程度。

八擴重劃區內擁有捷運綠線G01、G02兩個站體，交通相當便利，圖中福鄉一琚即為福鄉匯一期。(圖/業者提供)

【福鄉匯基地位置得天獨厚 擁幽雅環境與便利生活機能】

「福鄉匯」位在廣興一路與長興二路交叉口，屬於捷運第二排，其優勢在於享有捷運綠線帶來的便捷交通，以及遠離大馬路，避免喧囂嘈雜。從基地位置步行至G01站僅需３分鐘，而開車約8分鐘即可到未來大鶯豐德交流道。

生活機能方面集中在興豐路商圈，整個商圈從興豐路延伸至介壽路，知名連鎖業者如全聯、寶雅、全國電子等品牌，皆在此設有營業據點。八德公有市場則屬於傳統市場，深受菜籃族喜愛，基地周邊生活機能相當完善。

福鄉匯鄰近建德公園，是民眾假日休閒放鬆的絕佳去處。(圖/業者提供)

家長關心的育兒與學區，「福鄉匯」鄰近青少年活動中心，內部擁有公托中心與幼兒園，步行９分鐘可抵達八德國小，到八德國中僅需５分鐘車程，均方便家長接送。

【福鄉匯個案規劃完善 貼心細節藏在建材與內部標配】

「福鄉匯」在個案規劃上滿足消費者對於「住」的三大需求：採光足、動線合宜、隔音良好保有私人隱私。全案僅60戶，住戶相對單純，安全性高；邊間設計使得每一戶均三面採光，浴室皆有開窗設計保持通風；一層四戶就有兩部電梯，出入便利；使用日本專利東和林22.5公分中空樓板，隔音效果佳且質地較輕，可以使用較少的梁柱，在結構上更具優勢。公設部分擁有大廳、健身房、多功能桌遊室等設施，上百坪活動空間提供住戶假日休憩的場所。

福鄉匯格局方正，且將管道設置於戶外，不佔用室內空間坪數。(圖/業者提供)

室內規劃共有2+1房與3房兩種房型，格局方正且將管道設置於戶外，不佔用室內空間坪數。每一戶皆採用VAF淨流系統，有效過濾PM2.5，讓住戶不必開窗即能享受新鮮空氣，其他如冠軍磁磚、冠軍系列安心居SPC石塑地板、日本三協氣密窗、日本TOTO衛浴設備、日本第一名廚Clean up廚具搭配林內三機，電動曬衣架、耶魯電子鎖…等等都是「福鄉匯」室內標配，兼顧安全性與生活便利性。

【福鄉匯布局八擴重劃區 未來將在G02站推二期新案】

與其他區域相比，八擴重劃區一帶房價顯得親民許多，吸引首購族與換屋族的目光，也有不少新北民眾沿北二高前來賞屋。未來「福鄉匯」規劃在捷運綠線G02站推出二期新案，想趁八擴重劃區房價起漲前入手的民眾，宜把握機會。

福鄉匯基本資料。(表/中時新聞網製)

福鄉匯

捷運2-3房

接待會館：八德區建德路 廣興二路口

預約專線：03-3657800