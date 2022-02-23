最近天氣變冷，許多人會出現下肢血液循環不良的情形，醫師提醒要小心小腿抽筋！尤其是久坐的族群，若加上天冷引發末梢循環不順暢，真的很容易發生腳抽筋的問題。

中醫師郭懿潔說，從「肝主筋」中醫觀點來看，肌肉痙攣，抽筋，或是肌肉顫抖抽搐等表現，均與肝臟有關，因此，治療上以「養血柔肝」為主，透過芍藥甘草湯、伸筋草、木瓜、葛根等藥材，補血養血，放鬆緊繃的肌肉。

此外，不同部位的治療藥物也有所不同，例如：打電腦、廚房工作或工廠作業員常會手指及手掌肌肉抽筋，就會增加可促進加上肢循環通絡藥物，如桑枝、姜黃、葛根等。

至於下肢常抽筋者，例如，小腿的比目魚肌、大腿股四頭肌等，就會增添如牛膝、桑寄生、杜仲等中藥材。至於導致抽筋的原因有哪些？郭懿潔整理出以下5點：

1.久坐、運動量少、搭飛機、或是天氣寒冷易導致末梢循環不暢。

2.電解質不平衡，水分攝取不足，或是運動流汗過多、導致鈣、鎂、鉀跟鈉離子流失。

3.心理狀態影響生理，長期處於壓力狀態，或是本身患有自律神經失調、憂鬱症，全身緊繃僵硬、難以放鬆，導致肌肉持續性收縮，容易引發抽筋。

4.神經疾患導致，不管是中樞脊椎神經壓迫，或是其他周邊神經、關節的病變，都有可能造成。

5.慢性病如糖尿病、甲狀腺低下，或是特殊藥物如高血壓用藥、利尿劑等，也是原因之一。

郭懿潔補充說明，除了藥物之外，還可透過針灸與艾灸來改善抽筋症狀，例如：以針刺療法來可刺激肌肉的放鬆以及經絡循環，在針灸過程中引發的痠、麻、脹、痛，皆為「針感」，為針進入表皮、筋膜、及肌肉層內，刺激周邊神經纖維所引發，而有這些感覺，表示肌肉可以得到更進一步的放鬆與修復。

艾灸可用於患處附近的穴位上，藉由艾草的溫度、能量與療效，來改善循環不良、以及因寒冷而導致抽筋等症狀。至於平常如何預防抽筋？郭懿潔提出5大建議，分述如下：

1.飲食均衡、適當補充水分，多攝取含鈣、鉀、鎂的食物。

2.天冷時做好足夠保暖，例如使用圍巾手套、穿襪子。

3.檢視生活型態、不久坐、不過度勞動。

4.培養適當運動習慣、放鬆情緒。

5.睡前瑜珈拉筋放鬆，溫敷抽筋部位，或足浴、手浴。