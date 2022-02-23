就在俄羅斯總統普丁宣布承認烏東2分離主義國家獨立、並且派遣維和部隊進入烏東之際，美媒報導，美國官員討論過，如果俄羅斯入侵烏克蘭，計畫將烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）撤離首都基輔。

美媒指出，美國與烏克蘭討論烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）撤離首都基輔的計畫。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）引述2名知情人士指出，美國官員計畫將澤倫斯基撤離至烏克蘭西部城市利維夫（Lviv），利維夫距離波蘭邊界僅約50英里（約80公里）。

另一方面，白宮證實，美國總統拜登及澤倫斯基在21日通過電話。

美國先前已經在12日撤離多數駐基輔大使館人員，並且關閉大使館，將餘下外交人員撤離至利維夫，美國警告，俄軍可能直搗基輔。

針對美、烏官員是否討論過在俄羅斯入侵的情況下撤離烏克蘭總統，美國國家安全會議（National Security Council）發言人拒絕評論。

不過澤倫斯基的發言人表示，澤倫斯基與拜登並未討論過撤離基輔及遷往利維夫，該名發言人也不清楚較低層級的美國官員及烏克蘭政府之間是否討論過這項議題。

報導另外引述2名消息人士指出，儘管近幾周來澤倫斯基持續重申美國及盟友過度強調俄羅斯的侵略威脅，不過其實烏克蘭政府一直以來都在小心翼翼地準備可能的軍事攻擊，並且將敏感IT基礎設備及軍事指揮機構移出基輔。

「他們已經做了一切需要做的準備」，消息人士說：「他們悄悄地做。」

儘管如此，一名熟悉撤離計畫的知情人士仍指出，美國官員認為澤倫斯基「處境愈來愈危險」。

在華府不建議的狀況下，19日澤倫斯基前往德國慕尼黑出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），美國官員認為此舉並不明智，目前尚不清楚澤倫斯基當天與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）會面時，是否談到撤離計畫。

美國駐烏克蘭前大使赫普斯特（John Herbst）指出，如果俄羅斯進攻烏克蘭，基輔已經採取措施，確保政府在不受干擾下繼續運作。他並沒有明說屆時烏克蘭政府將遷往何處，「我的了解是，他們已經為政府繼續運作制定應急計畫。」