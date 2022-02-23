星座運勢網站「星座巫師」分析，白羊座、雙子座、處女座在剛認識時很討人喜歡，等到兩人漸漸熟識後，就會發現他們討人厭的一面，不但讓人心生反感，甚至會想跟他們絕交。

▍1.白羊座

白羊座心思單純，熱情洋溢，許多人剛認識他們時，會立刻把他們當成無話不談的好友，與他們來往時總能直來直往，相處起來很輕鬆，等到真正跟他們熟識後，會發現他們面對熟人的控制慾非常強，總希望大家能照著自己的意思行動，如果與他們意見不合，硬碰硬兩個人都會受傷，不跟他計較，他又會爬到你頭上，平常又喜歡耍小孩子脾氣，做事很衝動，讓旁人非常無奈。

▍2.雙子座

雙子座非常聰明，而且喜歡嘗試新鮮事物，剛認識他時，會覺得每一天都很新奇有趣，跟他們在一起總能體驗到各種前所未有的感覺，但是一旦跟他們熟識後，雙子座會變得非常自私，只顧著自己享受，不在乎旁人的感覺，仗著朋友的義氣和貼心，無止境的要求和索取，久而久之會讓人開始懷疑這段友誼，除非出現適當的契機讓雙子座了解你的真心，否則最終兩人只能漸行漸遠。

▍3.處女座

處女座是典型的完美主義者，他們對自己的要求很嚴格，希望自己無論是外在和內在都能達到心目中的理想狀態，這樣的人當然充滿魅力，很容易在一開始被他們吸引，不過隨著認識的時間越來越久，他們就會開始挑剔朋友的不是，希望對方照自己的方式改正，雖然是出自好意，但他們從來不會修飾言詞，說出口的話尖銳又犀利，讓身邊的朋友只想逃離，無法繼續來往。