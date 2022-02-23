布滿灰塵的跑車被路過民眾拿來塗鴉，上頭圈是戲謔的惡趣味留言。（翻攝自臉書社團《爆廢公社》）

一名網友日前去逛大賣場時，在地下停車場驚見一部素有「東瀛戰神」之稱的GTR跑車，但該跑車上頭卻積著厚厚的灰塵，讓他相當心疼，同時也好奇原車主怎麼會把車擺著不開。文章曝光後，意外釣出自稱原車主友人的網友解答。

網友在臉書社團《爆廢公社》發文，稱自己在去大賣場購物的路上，於地下停車場瞥見一部積滿灰塵的Nissan GT-R跑車，但跑車的輪胎胎紋明顯，好奇發問車主怎捨得閒置車輛，擔心是否車主發生變故。

透過原PO發出的照片可見，該部白色的跑車上積滿灰色的厚塵，還有不少路過民眾調皮地用灰塵，在跑車上塗鴉留言，有人調侃寫下「不開送我好嗎？」、「車子很貴，請珍惜」，甚至引擎蓋上頭還見到貓咪的腳印。

貼文曝光在網路上後，不少網友在留言猜測回應，「可能是車太多忘了丟哪」、「出國深造」、「應該是詐騙集團的車，車主被抓進去蹲了，外面有些東西來不及處理」、「可能逛完商場忘記還有一台車在那」；還有網友藉機拉廣告，「車主如果有看到，要洗車可以找我」。

而有一名自稱為該車主朋友的網友也現身回應，表示車主忙著照顧小孩與事業，才導致愛車疏於照顧，也幽默表示「還在國內當奶爸，沒有出國深造」；同時曬出一張跑車開上街馳騁的照片，透露已提醒朋友要抽空發動車子與洗車。