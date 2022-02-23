《SPORTS會客室》錢薇娟籃球生涯多彩多姿期許促成台灣大賽

《中時新聞網》與台灣運彩推出的新節目「Sports會客室」，這集邀請身兼台灣運彩×T1聯盟會長與全明星運動會藍隊領隊的錢薇娟，暢談自己輝煌的籃球生涯，她更期望可以早日促成台灣大賽，還回顧當年跟韓國女將崔輪我不打不相識的插曲。

錢薇娟從小多才多藝，籃球、音樂雙棲，從小在宗教家庭長大的她，很早就學習彈鋼琴，直到小學四年級才同時打球，她更透露自己身上兩個刺青緣由，「腿上刺太陽代表母親，背後刺玫瑰，代表父親幫我取的英文名字Rosa。」

談起錢薇娟輝煌的籃球生涯，國三就入選亞青，17歲入選成年隊國手，接著展開國泰王朝霸業，前往WNBA接受測試，卻跟亞洲盃賽程衝突婉拒加盟沙緬度國女王隊的機會，更曾參加過立委選舉、擔任體委會副主委職位。

台灣運彩×T1聯盟聯盟祕書長張運智（左起）、台灣運彩總經理林博泰（中）與T1聯盟會長錢薇娟（右）在冠名記者會上合影。（T1聯盟提供）

如今錢薇娟擔任T1聯盟會長，她說：「我認為目前T1聯盟表現有80分，我們聯盟很酷，因為我們是在疫情期間，也就是去年5月在三級防疫的時間點成立，加上當前籃球處於戰國時代，所以我們還有很多進步和努力的地方。」

錢薇娟也提出3個籃球聯賽共同參加的台灣大賽，「可能性很高，對喜歡運動與籃球的民眾來說，這是很重要饗宴，當然有很多技術上的地方要突破，但這是我們虎年最重要業務，當然也看另外兩個聯盟願不願意跟我們一起做。」

錢薇娟更清唱自己成名曲「快樂高手」，且談到當前高中籃球好手陽明高中張聿嵐該如何栽培，「我會『冰』她一下，可能跟別人想得不同，我以前那個年代跟現在環境不同，如果我是教練，會想辦法先讓她在訓練中學習困難。」

至於2004年瓊斯盃跟韓國女將崔輪我爆發肢體衝突的過往，錢薇娟表示，「大家本來都不認識她，跟我打過架後，反而很多人認識，後來我帶中華隊去韓國移訓，她剛好是對方助教，還特別走過來跟我打招呼，後來也見過幾次面。」

T1聯盟開賽記者會與會貴賓、各球團代表及球員合影。（T1聯盟提供）

最後錢薇娟也呼籲大家，「每當你購買100元的台灣運彩，就有10塊錢自動挹注到運動發展基金，雖然我現在是T1聯盟會長，在此呼籲大家有越多的購買，捐贈到運動發展基金的錢就更多，會有更多運動項目的小朋友可以獲得贊助。」

民眾每買100元的台灣運彩，就有10元自動挹注到國家運動發展基金，作為政府培育運動人才及協助運動產業發展的用途，幫助我國好手締造佳績，台灣運彩2014年至今已累積挹注運發基金逾280億，讓民眾投注運彩的同時，也能為台灣的體育運動發展做出貢獻。