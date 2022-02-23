不少家長會安裝寶寶監視器，以便24小時密切關注寶寶，但在蘇格蘭有一名媽媽注意到2歲大的兒子一到半夜2點就會驚恐大哭，覺得十分困惑，調閱監視器後，竟然發現每到半夜時，就有陌生男聲發出聲音，疑似駭客侵入監視器，嚇得她直衝兒子房間將監視器拆掉。

每日郵報報導，卡明絲（Claire Cummings）最初十分困惑，不知道兒子艾登（Aiden）為何每到半夜兩點都會嚎啕大哭，「這種情況持續好幾個禮拜，每逢半夜就會驚醒大哭，且不是正常的哭聲，是驚恐的哭聲」。

卡明絲稱，起初聽到兒子房間傳出「噓」的聲音，剛開始以為是自己作夢聽錯了，直到某一天傳來很大的「噓」聲，接著兒子開始尖叫，便發現了問題所在，馬上衝進兒子房間，拔掉監視器電源。

卡明絲後來和丈夫發現，竟然是一個陌生男子透過寶寶監視器在「噓」他們的兒子，當下馬上將監視器拆除，懷疑可能是監視器遭到駭客入侵，「我感到很內疚，因為我沒有早點察覺到怪異之處」。

而事後回想起這段經歷，卡明斯仍心有餘悸，「我們自己也很害怕，因為我們都在房間幫兒子換衣服，不知道這個怪人究竟看到了什麼，想到平時有人這樣盯著自己，想到就害怕」。