日本正妹西原愛夏有「最美牙醫」之稱，除了本職學能「正業」是牙醫之外，她也會利用閒暇時間拍攝寫真，並不時在社群平台放送辣照，在IG擁有20.5萬粉絲。人氣居高不下的寫真集推出也迅速賣空，日前她再度曬出一套水藍色蕾絲內衣，事業線、人魚線齊現令人噴鼻血，且還疑似令人想起台灣知名的「撩波」廣告？

西原愛夏日前在IG發布一組辣照，畫面中她穿著一套水藍色蕾絲內衣，本就短髮的她做出了魅惑的水感抓法，讓她精緻的五官更顯明亮動人；愛夏的背後牆上有著五彩插花裝飾，花團錦簇與她身上的蕾絲互相輝映，胸衣蕾絲除了縷空感更有流線設計，除了讓她的UU事業線更加集中美觀外，白嫩腰際隱隱浮現的人魚線也不可忽視。整體的精緻顏值搭配絕美身材，竟似令人想起台灣知名的「撩波」廣告，與女神周曉涵不無神似之處。

西原愛夏寫道：「早上好，我拿到了拍攝成果，所以我會一點一點的貼出來，拍的很萌但是時間太緊湊，本來想拍滿花內衣的，大家都很好玩很開心」；又寫道：「有很多好照片，所以如果我不能把它們都放上，我會在我的粉專分享一部分。放在您手機桌面上看起來應該會很棒！」

網友噴鼻血讚道：「美美的」、「真的很漂亮，我喜歡」、「太棒了」、「很愛妳」、「綺麗」、「Sexy」、「太可愛了」、「愛夏太美太可愛了」、「有著令人窒息的美的女神」、「好照片」、「像法國娃娃一樣漂亮」、「我期待著更多照片上傳」，對富質感的寫真輸出好評不斷。

今年26歲的西原愛夏外型甜美、身材火辣，念中學時就被星探挖掘成為寫真模特兒，拍了大大小小的作品。由於父親是一名專業牙科醫師，從小耳濡目染之下，令她成功於2017年考取齒科衛生士執照，克紹其裘跟隨爸爸一起進入醫療業，並自稱「從小到大都沒有蛀牙過」。