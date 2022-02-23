檢廉偵辦宜蘭縣長林姿妙等官員涉弊一案，昨晚陸續有縣府一級主管、科長被廉政署送往宜蘭地檢署接受複訊，今天（23日）凌晨0時許，前立委楊吉雄、林姿妙兒子林佑澤也先後被送到地檢署接受複訊中。

楊吉雄在宜蘭縣極具影響力，是宜蘭藍營中的重要角色，廉政署移送複訊時，他一派輕鬆對媒體揮手，緊接在楊吉雄後是林姿妙的兒子林佑澤。檢廉第二波搜索的約談對象，以人數而論與政壇影響力，已不下於首波搜索。