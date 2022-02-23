檢廉偵辦宜蘭縣政府官員涉弊案 前立委楊吉雄、林姿妙兒子複訊中 03:242022/02/23 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前立委楊吉雄也被廉政署送往宜蘭地檢署複訊。（李忠一攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 檢廉偵辦宜蘭縣長林姿妙等官員涉弊一案，昨晚陸續有縣府一級主管、科長被廉政署送往宜蘭地檢署接受複訊，今天（23日）凌晨0時許，前立委楊吉雄、林姿妙兒子林佑澤也先後被送到地檢署接受複訊中。 楊吉雄在宜蘭縣極具影響力，是宜蘭藍營中的重要角色，廉政署移送複訊時，他一派輕鬆對媒體揮手，緊接在楊吉雄後是林姿妙的兒子林佑澤。檢廉第二波搜索的約談對象，以人數而論與政壇影響力，已不下於首波搜索。 台南3員警涉嫌盜賣民眾個資給徵信社 1警1業者遭羈押 台南3員警涉嫌盜賣民眾個資給徵信社 1警1業者遭聲押 #吉雄 #複訊 #檢廉 #林姿妙 #偵辦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南某農會公糧倉庫遭盜賣千噸 農會總幹事等5人遭羈押 12:202022/02/18 社會 檢廉查弊案 宜蘭縣政府祕書長遭約談 16:562022/02/22 政治 中華電信爆設備採購弊案 台南營運處等7地遭搜索 21:092022/02/16 社會 黑幫當提款機 靈骨塔詐欺猖獗 高檢署下令專責嚴辦 07:502022/02/08 社會 三發地產前董座自爆掏空 檢調扣2億現金 04:102022/02/19 社會新聞 宜蘭服務升級 6000萬翻轉龍潭湖風景區 04:102022/02/15 地方新聞 林姿妙官邸再被搜索 國民黨轟不應讓司法淪為選舉工具 15:512022/02/22 政治 台南洩個資給徵信社 1警1業者聲押 04:102022/02/10 社會新聞 17車「觸媒轉換器」遭換舊損失51萬 2嫌落網：想過好年才犯案 09:562022/01/31 社會 毒販擁槍自重還是栽了 內湖警查獲3把槍大批毒品 11:092022/02/19 社會 新北民眾摔車被當酒駕肇事 遭警壓制癲癇發作 16:372022/02/15 社會 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。