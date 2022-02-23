宜蘭縣農業處長康立和 遭聲押禁見 03:242022/02/23 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣政府農業處長康立和遭檢方聲請羈押禁見。（李忠一攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 檢廉第二波搜索宜蘭縣長林姿妙並約談多名官員，今天（23日）凌晨1時許，檢方將縣府農業處長康立和、前立委楊吉雄的胞弟楊耀火依貪汙治罪條例，向法院聲請羈押禁見，建設處都市計畫科長龍非池也依貪汙治罪條例諭令15萬元交保。 中市議員冉齡軒涉詐領助理費 檢聲押禁見 夫5萬交保 基隆前議員韓良圻 詐890萬助理費被訴 #立和 #依貪汙治罪條例 #交保 #宜蘭縣 #農業處長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園市議員蔡永芳涉詐領助理費 檢方諭知30萬交保 12:122022/01/27 社會 宜蘭大學驚傳火警 1學生嗆傷送醫 11:322022/02/19 社會 台中市議員冉齡軒涉詐領助理費遭羈押 丈夫5萬交保 18:282022/02/17 社會 進口動物涉A700萬 三立前主持人李天怡涉犯背信罪 50萬元交保 04:102022/02/22 社會新聞 基隆前議員韓良圻涉詐助理費100萬交保 見家人落下男兒淚 18:402022/02/17 社會 為教師接種第3劑疫苗 宜蘭縣再設快打站 12:382022/02/08 生活 買長頸鹿A張榮華25萬美金 前三立主持人李天怡50萬元交保 06:462022/02/22 社會 「丰偉環保」印股票換鈔票騙3億 2負責人各200萬交保 07:522022/02/18 社會 獎學金當幌子 烏干達生淪黑工 中州科大校長請辭 04:102022/01/28 社會新聞 13.8萬人接種第3劑 宜蘭縣再設疫苗快打站 15:562022/02/15 生活 宜蘭新增1確診 為防疫旅館群聚感染無縣內足跡 15:122022/02/09 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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