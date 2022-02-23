檢廉第二波搜索宜蘭縣長林姿妙並約談多名官員，今天（23日）凌晨1時許，檢方將縣府農業處長康立和、前立委楊吉雄的胞弟楊耀火依貪汙治罪條例，向法院聲請羈押禁見，建設處都市計畫科長龍非池也依貪汙治罪條例諭令15萬元交保。