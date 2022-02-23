宜蘭縣長林姿妙 移送地檢署複訊 03:242022/02/23 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣長林姿妙被移送地檢署複訊。（李忠一攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣長林姿妙等多名官員昨天遭檢廉搜索、約談，今天（23日）凌晨1時30分，林姿妙被廉政署從宜蘭縣調查站移送地檢署複訊，林姿妙面對媒體的詢問，有別於首波約談時的疲態，她回應媒體說：「謝謝你」、「謝謝大家」。 目前檢廉偵辦此案，已有農業處長康立和、前立委楊吉雄胞弟楊耀火被依貪汙治罪條例聲請羈押禁見，林姿妙的子女等人尚在複訊中。 檢廉查弊案 宜蘭縣政府祕書長遭約談 中華電信爆設備採購弊案 台南營運處等7地遭搜索 #複訊 #林姿妙 #宜蘭縣長林姿妙 #地檢署 #檢廉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嚴防豪雨淹水 宜蘭浮洲橋擬建移動式抽水機房 14:062022/02/21 寶島 三發地產前董座自爆掏空 檢調扣2億現金 04:102022/02/19 社會新聞 台南某農會公糧倉庫遭盜賣千噸 農會總幹事等5人遭羈押 12:202022/02/18 社會 宜蘭服務升級 6000萬翻轉龍潭湖風景區 04:102022/02/15 地方新聞 佯稱贈「虛擬寶物」 男全台到處騙臉書帳密詐財遭延押 14:112022/02/22 社會 回填萬噸廢棄物 太陽光電包商羈押禁見 04:102022/02/18 社會新聞 傳廉政署二度搜索 林姿妙、一對兒女被約談 12:372022/02/22 政治 驚！高雄地檢署第二辦公室門口驚見男屍 疑街友凍死 14:242022/02/14 社會 宜蘭龍潭湖風景特定區大改造 增設餐飲遊客中心 17:162022/02/14 生活 缺席會議 傳林姿妙官邸再遭搜索 縣府祕書長回應了 10:192022/02/22 政治 中油高層涉貪 共犯住所搜出180萬 04:102022/01/30 社會新聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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