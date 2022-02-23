宜蘭縣長林姿妙等多名官員昨天遭檢廉搜索、約談，今天（23日）凌晨1時30分，林姿妙被廉政署從宜蘭縣調查站移送地檢署複訊，林姿妙面對媒體的詢問，有別於首波約談時的疲態，她回應媒體說：「謝謝你」、「謝謝大家」。

目前檢廉偵辦此案，已有農業處長康立和、前立委楊吉雄胞弟楊耀火被依貪汙治罪條例聲請羈押禁見，林姿妙的子女等人尚在複訊中。