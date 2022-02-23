中共2艘前往東加島的軍艦航經澳大利亞附近時，對澳方的反潛巡邏機使用雷射照射，澳方對此強烈抗議與指責，但卻遭到中方反唇相譏。雙方言辭交鋒讓原已惡化的兩國關形成一場新的政治衝突，澳方甚至暗示，如果澳艦在台灣海峽對中共偵察機做出同樣舉動，可以想見中國會有何反應。中澳雙方再次互飆狠話，未來在南海與太平洋的磨擦恐怕也會愈來愈火爆。
澳大利亞軍方日前指出，本月19日在該國北方海面專屬經濟區執行巡邏任務的P-8A海神式反潛巡邏機遭到航經該處的中國軍艦以雷射照射，既不安全更不專業，對澳方飛行員造成生命的危險。澳大利亞總理莫里森也公開對中方此一「魯莽而危險」的恐嚇行為進行徹底調查。莫里森對媒體表示，中共的艦艇非常靠近澳洲，可能從澳大利亞本土就可以看見。他還語帶威脅稱，如果澳方護衛艦在台灣海峽向中國偵察機進行雷射照射，可以想像出中國將作出如何的反應。
這次航經澳大利亞附近的中共軍艦是一艘052D合肥號導彈驅逐艦（舷號174）以及071井岡山號兩棲船塢登陸艦（舷號999），兩艘艦艇都隸屬於南海艦隊，是中共海軍第2批向受到火山爆發災害的東加王國送救援物資的艦艇。由於其航行路線非常接近澳方領海，澳方也持續派出軍機進行監控。事件發生時中國海軍2艘艦艇正在澳洲北部的阿拉法特海航行，隨後穿越了托雷斯海峽，進入了珊瑚海。阿拉弗拉海正好在澳洲北海岸和新幾內亞島之間，由於該海域南北狹長，距離澳洲的領海很近，這很可能是澳方跳腳的原因之一。
在澳方公開指責中共軍艦以雷射照射澳方軍機後，中共外交部與國防部即聯手進行反擊，指控澳大利亞軍機過度抵近中共軍艦，最近距軍艦僅4公里，而且進行施放聲納浮標等挑釁動作，是一種帶有敵意的騷擾行為。中方同時也發布了澳機抵近與其所施放聲納浮標的2張照片，還有大陸軍事專家稱澳方「惡人先告狀」，所謂雷射照射可能只是對人體極為安全的雷射測距儀。
至於為何中共軍艦會視抵近的澳軍反潛巡邏機具有威脅性，主要在於P-8A海神式巡邏機是美製的先進反潛武器，配備有先進的雷達、光電與聲學探測、電子通信等先進系統，可以執行反潛、反艦、海上情報搜集以及偵察監視等任務，機上 能攜帶MK54輕型魚雷以及AGM-84L魚叉反艦巡航導彈。
中共首次派艦對東加王國進行援助是在本月15日，由中共海軍071兩棲船塢登陸艦五指山號（舷號987）以及901型大型綜合補給艦查干湖號（舷號967）組成的救援艦艇編隊前往東加首都努瓜婁發，運送了大批移動板房、拖拉機、發電機、應急食品等救援物資，這2艘艦艇都屬於運輸與後勤補給的非直接戰鬥艦艇。2艘軍艦當時在通過澳洲附近海域時，也遭到澳方軍機抵近偵察，因此第2批支援東加的編隊中便加入了具有較強戰力的052D導彈驅逐艦，以執行護航任務。若按中共軍方的安排，以雷射照射澳方抵近偵察的軍機的做法，應該也在中方原已計劃好的應對措施當中。
外國網民在網上對此也議論紛紛，有些人認為雷射照射是一種敵對行動，但由於尚未清楚陸艦當時使用何種雷射，無法猜測此一舉動是動用雷射武器或是雷射探測儀器。按澳方的說法，應該不是具有攻擊性的雷射武器，而是探測用的儀器，而這些探測儀器多半也是做為執行攻擊任務所用。還有網民提到韓國導彈驅逐艦也曾以火控雷達照射日本軍機，引發了日韓間一場外交風波，如果類似事作發生在對執行巡邏任務的中共軍機進行雷射照射，中國也應該會暴跳如雷。
中澳關係近幾年來快速惡化，雙方除了在外交與經貿政策上針鋒相對之外，澳大利亞在美國的印太戰略中扮演極為積極的角色，不僅是以防堵中國為目標的四方對話機制(QUAD)成員，也是美英澳3國太平洋聯盟(AUKUS)中唯一處於太平洋的國家，去年甚至不惜對法國毀約轉向美英採購8艘核潛艦，引來中國的強烈抗議，再次升高雙方的對立關係。加上數年來澳方積極參與美國主導的印太政策，除了參加聯合演習之外，也支持美方的南海航行自由政策，其活躍積極的姿態更甚於日本，讓中國尤為氣惱。
這次雷射照射事件中也有很多評論稱，既然澳方軍艦可以到中國的南海搞航行自由，中國對於到澳洲海域搞航行自由當然也不必客氣。尤其現在中國將其「一帶一路」的勢力伸往萬那杜、巴布亞新幾內亞、索羅門等南太平洋國家，早已讓澳洲倍感威脅，未來中澳在太平洋的磨擦恐怕會愈來愈激烈。
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