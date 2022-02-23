中共2艘前往東加島的軍艦航經澳大利亞附近時，對澳方的反潛巡邏機使用雷射照射，澳方對此強烈抗議與指責，但卻遭到中方反唇相譏。雙方言辭交鋒讓原已惡化的兩國關形成一場新的政治衝突，澳方甚至暗示，如果澳艦在台灣海峽對中共偵察機做出同樣舉動，可以想見中國會有何反應。中澳雙方再次互飆狠話，未來在南海與太平洋的磨擦恐怕也會愈來愈火爆。

澳大利亞軍方日前指出，本月19日在該國北方海面專屬經濟區執行巡邏任務的P-8A海神式反潛巡邏機遭到航經該處的中國軍艦以雷射照射，既不安全更不專業，對澳方飛行員造成生命的危險。澳大利亞總理莫里森也公開對中方此一「魯莽而危險」的恐嚇行為進行徹底調查。莫里森對媒體表示，中共的艦艇非常靠近澳洲，可能從澳大利亞本土就可以看見。他還語帶威脅稱，如果澳方護衛艦在台灣海峽向中國偵察機進行雷射照射，可以想像出中國將作出如何的反應。

澳大利亞總理莫里森說，如果澳方護衛艦在台灣海峽向中國偵察機進行雷射照射，可以想像出中國將作何種反應。（圖／路透）

這次航經澳大利亞附近的中共軍艦是一艘052D合肥號導彈驅逐艦（舷號174）以及071井岡山號兩棲船塢登陸艦（舷號999），兩艘艦艇都隸屬於南海艦隊，是中共海軍第2批向受到火山爆發災害的東加王國送救援物資的艦艇。由於其航行路線非常接近澳方領海，澳方也持續派出軍機進行監控。事件發生時中國海軍2艘艦艇正在澳洲北部的阿拉法特海航行，隨後穿越了托雷斯海峽，進入了珊瑚海。阿拉弗拉海正好在澳洲北海岸和新幾內亞島之間，由於該海域南北狹長，距離澳洲的領海很近，這很可能是澳方跳腳的原因之一。

澳方所公布的中共2艘軍艦航行路線圖，指稱其航行路線非常靠近澳洲，可能站在澳洲本土都能用肉眼看見。（圖／澳大利亞國防部）

在澳方公開指責中共軍艦以雷射照射澳方軍機後，中共外交部與國防部即聯手進行反擊，指控澳大利亞軍機過度抵近中共軍艦，最近距軍艦僅4公里，而且進行施放聲納浮標等挑釁動作，是一種帶有敵意的騷擾行為。中方同時也發布了澳機抵近與其所施放聲納浮標的2張照片，還有大陸軍事專家稱澳方「惡人先告狀」，所謂雷射照射可能只是對人體極為安全的雷射測距儀。

大陸國防部發布兩張照片，指控澳方P-8A危險靠近大陸軍艦，距離僅4公里，肉眼可見（左）。同時P-8A還投放聲納浮標（右），對陸艦構成威脅。（圖／中共國防部）

至於為何中共軍艦會視抵近的澳軍反潛巡邏機具有威脅性，主要在於P-8A海神式巡邏機是美製的先進反潛武器，配備有先進的雷達、光電與聲學探測、電子通信等先進系統，可以執行反潛、反艦、海上情報搜集以及偵察監視等任務，機上 能攜帶MK54輕型魚雷以及AGM-84L魚叉反艦巡航導彈。

中共首次派艦對東加王國進行援助是在本月15日，由中共海軍071兩棲船塢登陸艦五指山號（舷號987）以及901型大型綜合補給艦查干湖號（舷號967）組成的救援艦艇編隊前往東加首都努瓜婁發，運送了大批移動板房、拖拉機、發電機、應急食品等救援物資，這2艘艦艇都屬於運輸與後勤補給的非直接戰鬥艦艇。2艘軍艦當時在通過澳洲附近海域時，也遭到澳方軍機抵近偵察，因此第2批支援東加的編隊中便加入了具有較強戰力的052D導彈驅逐艦，以執行護航任務。若按中共軍方的安排，以雷射照射澳方抵近偵察的軍機的做法，應該也在中方原已計劃好的應對措施當中。

美製P-8A海神式反潛巡邏機除配備各種先進探測與監控系統之外，機上亦攜帶輕型魚雷以及魚叉反艦巡航導彈等武器。（圖／澳大利亞國防部）

外國網民在網上對此也議論紛紛，有些人認為雷射照射是一種敵對行動，但由於尚未清楚陸艦當時使用何種雷射，無法猜測此一舉動是動用雷射武器或是雷射探測儀器。按澳方的說法，應該不是具有攻擊性的雷射武器，而是探測用的儀器，而這些探測儀器多半也是做為執行攻擊任務所用。還有網民提到韓國導彈驅逐艦也曾以火控雷達照射日本軍機，引發了日韓間一場外交風波，如果類似事作發生在對執行巡邏任務的中共軍機進行雷射照射，中國也應該會暴跳如雷。

中共兩棲船塢登陸艦井岡山號通過澳洲北海岸和新幾內亞島之間的阿拉弗拉海，從陸地上看這艘兩棲登陸艦相當巨大。（圖／澳大利亞國防部）

中澳關係近幾年來快速惡化，雙方除了在外交與經貿政策上針鋒相對之外，澳大利亞在美國的印太戰略中扮演極為積極的角色，不僅是以防堵中國為目標的四方對話機制(QUAD)成員，也是美英澳3國太平洋聯盟(AUKUS)中唯一處於太平洋的國家，去年甚至不惜對法國毀約轉向美英採購8艘核潛艦，引來中國的強烈抗議，再次升高雙方的對立關係。加上數年來澳方積極參與美國主導的印太政策，除了參加聯合演習之外，也支持美方的南海航行自由政策，其活躍積極的姿態更甚於日本，讓中國尤為氣惱。

這次雷射照射事件中也有很多評論稱，既然澳方軍艦可以到中國的南海搞航行自由，中國對於到澳洲海域搞航行自由當然也不必客氣。尤其現在中國將其「一帶一路」的勢力伸往萬那杜、巴布亞新幾內亞、索羅門等南太平洋國家，早已讓澳洲倍感威脅，未來中澳在太平洋的磨擦恐怕會愈來愈激烈。