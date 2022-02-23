美國總統拜登今天在對全國發表的演說中表示俄羅斯已開始入侵烏克蘭，並宣布對俄國的第一波制裁，美股今天收低，道瓊工業指數大跌482.57點。

道瓊工業指數重挫482.57點或1.42%，以33596.61點作收。

標準普爾指數下跌44.11點或1.01%，收在4304.76點。

科技股那斯達克指數下滑166.55點或1.23%，收13381.52點。

費城半導體指數下挫28.23點或0.83%，收3356.07點。（譯者：陳政一）1110223