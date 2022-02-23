30歲的演藝圈發電機的連晨翔，又傳出新戀情，本刊日前在台北東區街頭發現連晨翔身邊跟著一位清秀妹子，細看女生正是小他2歲的吳子霏，兩人主演的電影《一杯熱奶茶的等待》都已經下檔，私下卻還互動頻頻，還有讀者指稱，早在去年就曾目擊兩人一起逛街，感覺很有譜，不僅如此，他們情人節還在IG隔空調情，根本是高調放閃，現正熱戀中。

連晨翔跟吳子霏合作電影《一杯熱奶茶的等待》，雖然票房成績不理想，還被PTT網友評為「大爛片」，不過兩位主角卻還是頗有收穫，浪漫戀情從大銀幕延伸到現實生活中。

二月十六日，連晨翔跟吳子霏一起出現在台北東區，兩人邊走邊注意四周狀況。（圖／本刊娛樂組）

去年就有讀者目擊兩人一起逛快時尚品牌服飾店，在去年十二月十四日電影宣傳期時，本刊也曾捕獲連晨翔跟吳子霏結束工作，與工作人員道別之後，吳子霏很熟練地陪連晨翔去取車，然後就單獨坐上連晨翔的車，一同前往三峽的辭修高中，可以看出他們私下關係十分密切。

去年十二月十四日本刊也曾捕捉連晨翔與吳子霏工作結束後，兩人單獨開車去下一個行程。（圖／本刊攝影組）

情人節當天，本刊又嗅到些蛛絲馬跡，吳子霏在IG上傳躺在草地上的一系列美照，並寫下「Happy Valentine’s Day」，她兩天後上傳同樣有草原有海景的照片，可以辨識出拍攝地是在墾丁佳樂水的一間知名餐廳附近，但掌鏡人不明。

而連晨翔同天也更新IG，比對起來，根本和吳子霏是在同一個地方拍攝，照片中，他拿著相機認真記錄每個時刻，還寫道「眼前的一切美好事物，什麼都不用多說，看著就好」，綜合起來，他此話根本是在放閃，因為他眼前的美好事物，不只是景色，還有吳子霏呀！

情人節前後，吳子霏跟連晨翔各別更新IG，照片中景色相似度極高，根本是同一位置。（圖／截自連晨翔、吳子霏IG）

二月十六日下午，也就是情人節隔兩天，本刊發現連晨翔打扮一身黑，出現在台北東區街頭，而他身邊女伴雖然戴著口罩，仍可清楚辨識正是吳子霏本人。相較偶像出身的連晨翔自帶明星氣場及光環，整個街道就是他的伸展台，吳子霏私下就較為樸素低調，還很警覺地不時觀察四周。兩人走路步伐相近，雖然沒有牽手等親密互動，但情人節的隔空放閃，兩天後仍是黏踢踢一起出門，熱戀的氛圍濃度超高。

連晨翔的發文感覺別有寓意。（圖／截自連晨翔IG）

連晨翔過去曾說，自己不喜歡將私事搬上檯面，他卻在IG上悄悄放閃，為了愛違背自己原則，可說是「愛到卡慘死」，「台版新垣結衣」之稱的吳子霏已將他完全迷倒。

吳子霏情人節發文吐露心情。（圖／截自吳子霏IG）

對於兩人是否在熱戀中，連晨翔經紀人甜甜說：「哈哈，他們一群藝人朋友都很熟啦！藝人的私事，公司這邊就不回應了。」而吳子霏經紀人柯南則表示「不清楚、也不會過問藝人私下交友情況。」

連晨翔與吳子霏在《一杯熱奶茶的等待》中外型及角色都極具CP感。（圖／双喜提供）

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