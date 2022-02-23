第24輪疫苗預約平台提供第三劑（加強針），今上午10點開放預約，只要年滿18歲且在去年12月12日前打完兩劑疫苗者即可預約。這一輪共提供165萬劑疫苗，其中又以莫德納120劑最多，而《中時新聞網》也整理出第三劑的預約方式、常見副作用等5大問題供民眾參考。

一、誰可以打第24輪第三劑？

2021年12月12日前打完兩劑疫苗且年滿18歲以上的民眾。

二、何時可以預約打第三劑？

第24輪採分流預約，55歲以上者可於今（23日）上午10點開始預約，38歲至54歲是從中午12時開放預約；18歲至37歲的民眾則是從下午2點開始預約，預約截止時間都是在周五（25日）中午12點。預約成功者可於2月28日至3月6日施打。

三、第24輪有哪些廠牌可選？

本輪有120萬劑莫德納、36萬劑BNT、7.2萬劑高端與1.6萬劑AZ，共165萬劑疫苗。

四、想打第一或第二劑怎辦？

第24輪僅供第三劑接種，民眾若想打第一、二劑或基礎加強劑，可至指定醫療院所、衛生所或隨到隨打服務的接種站接種。

五、打第三劑會有副作用嗎？

打第三劑可能出現發燒、局部腫痛、疲倦或關節痛等副作用，其中打mRNA疫苗（莫德納或BNT）與腺病毒疫苗（AZ）副作用發生率會比蛋白質次單元疫苗（高端）高。