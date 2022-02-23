前雲林縣長張榮味的女兒、前立委張嘉郡昨(22日)在臉書跟大家分享一項好消息，也就是今年41歲的她，經歷了多次試管、中醫等等過程，雖然過程相當辛苦，但迎來好消息，也就是懷孕了，也想藉此祝福正在備孕路上的未來媽媽們都能順利求子成功。

張嘉郡開心地在臉書表示，想和大家分享好消息，自己經歷了多次試管、中醫還有很多辛苦心累，竟然意外迎來小寶寶，因為自己是高齡媽媽，身體非常的不舒服但非常珍惜得來不易的寶寶，同時祝福正在備孕路上的未來媽媽們都能順利求子成功。

張嘉郡同時也曬出超音波照片，臉上掛著幸福的笑容。貼文曝光後，已有1萬人按讚，其中，媒體人黃暐瀚現身留言表示，「恭喜，嘉郡」、有國民黨「最美發言人」之稱的李明璇在1月生下女兒，她則是留言表示，「好孕接二連三，恭喜，準媽媽真的辛苦了！祝福平安順產」，還有立委洪孟楷等人也都紛紛送上祝福。