23歲大陸女星孟美岐自選秀節目出道以來，憑著甜美外表、清新氣質受到大批粉絲的喜愛，不料她卻在去年10月被人爆出介入音樂製作人陳令韜的感情，讓她一夕間成為人人喊打的「小三」，雖當時她立即跳出來解釋是誤會，仍受到眾人撻伐，只好緊急暫停所有活動。直到近日，才為了宣傳電影復出，網友卻又忍不住開炮狂酸。

由孟美岐、夏雨所主演的電影《我心飛揚》是由金馬影帝徐崢監製，內容講述短道競速滑冰隊參加1980冬季奧運上締造出運動史紀錄的傳奇故事，而孟美岐便是飾演主角運動員楊帆。這部電影原本在春節大年初一上檔，卻疑似因孟美岐陷入「小三風波」而被迫撤檔，孟美岐也因此暫停所有工作，消失於螢光幕前。

直到電影《我心飛揚》即將在近日重新上檔，孟美岐才終於在事隔4個月後於昨（22）日現身電影記者會現場，當時的她穿著一件白色襯衫搭配牛仔褲，臉上沒有太多妝容，甚至還剪去一頭長髮，整個人起來相當樸素，顛覆過去在舞台上光鮮亮麗的模樣，受訪時所說的話也格外的謙虛及小心翼翼，不過網友看到後還是忍不住狂酸「小三飛揚」、「夏雨老師一臉無奈」；也有粉絲跳出來替她加油留言「期待新戲」、「都說不是小三了網友還是不放過她」、「心疼她一直被攻擊」。