古早味懷舊零食是許多人的兒時回憶，一名女網友表示，最近突然很想買古早味零食，上購物網站卻發現有賣家賣古早味軟糖，但標題卻寫「超難吃不要買」，令她看了忍不住笑，並點名金幣巧克力系列也很難吃，貼文意外釣出藝人炎亞綸留言，「簡直是地獄食物」。

原PO 20日於論壇《Dcard》指出，近日很想買古早味餅乾，像是飛機餅乾、數字餅乾及圓形餅乾等，大讚根本就是童年記憶，她上蝦皮購物App搜尋，看到一個專門賣古早味零食的賣家，發現賣場中一項商品竟標註「古早味軟糖是阿嬤的最愛，但是我不懂，超難吃的，不要買」，令她會心一笑，直呼「小時候過年阿嬤真的都會買，這個真的超難吃」。

賣家的標題讓原PO會心一笑。（圖／翻攝自Dcard）

原PO說，古早味軟糖的口感很黏、味道很塑膠，每次吃都覺得很詭異。另外，她也點名金幣巧克力、金魚巧克力及元寶巧克力等，外觀雖然很喜氣，「但吃起來真的很可怕」。

貼文一出，引發網友共鳴，「這個賣家會不會太老實，雖然真的很難吃」、「真的難吃，但每年過年都會看到它，然後莫名其妙每年都會拿起來吃」、「元寶跟金魚巧克力，真的噁爆」、「古早味軟糖真的超難吃」、「金幣巧克力有分兩種，一種是真的巧克力，另一種是假的巧克力，真的那款超好吃」、「我從以前就一直覺得這些都很難吃」。

炎亞綸也認證並留言「簡直是地獄食物」。（圖／翻攝自臉書）

該篇貼文也被《Dcard》分享到臉書粉專，沒想到意外釣出藝人炎亞綸留言，「簡直是地獄食物」，吸引上千網友按讚。