《日股》日本股市23日休市1天 07:442022/02/23 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢天皇誕生日，日股23日休市1天，24日正常交易。 《美股》華盛頓誕辰紀念日 周一美股休市 《日股》逢低買盤介入 日股跌幅縮小 #日股 #日休市 #日本股市 #適逢 #誕生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》俄烏趨緊張 日經挫逾2％ 12:332022/02/22 財經 北投男入境31天才確診 曾逛天母SOGO、陽明山 15:522022/02/20 生活 《光電股》外資賣超 大立光走弱 17:392022/02/21 財經 日盛投信：選股不選市 聚焦基本面佳族群 16:392022/02/18 財經 逾百家上市櫃去年賺逾一股本 04:102022/02/19 證券．權證 品觀點 ｜ 道指跌622點 納指挫2.88％ 亞股開低 12:232022/02/18 財經 日盛投信：越南股市分批布局 04:102022/02/22 產業特刊 T1聯盟》趕回員林迎接女兒誕生 蔣淯安今緊急告假 12:412022/02/19 體育 基隆天穿日喜迎春 林右昌：讓客家文化永續傳承 15:352022/02/19 生活 日央行維持超寬鬆政策 日股後市有戲可唱 16:542022/02/21 財經 傳元宇宙商標遭駁回 騰訊重挫 04:102022/02/22 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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