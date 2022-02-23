IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)因應載板供不應求而積極投資擴產，董事會22日通過資本支出預算追加案，使2022年資本支出預算突破400億元、達約404.13億元新高，預計2023年進機的長交期設備採購訂單金額亦同步追加，達約211.78億元。

欣興資本支出自2019年起逐年增加、並屢次調高預算金額，雖然實際支付金額需視執行進度及付款條件彈性調整決定，但2020、2021年資本支出預算歷經數次調升後，分別達240.7億元及344.71億元，實際支付金額據財報揭露分別為145.5億元及231.67億元。

欣興董事會此次決議二度追加預算，將2022年資本支出預算追加約45.55億元，自約358.58億元增加至約404.13億元，並將預計2023年進機的長交期設備採購訂單金額再追加約87.77億元，自約124.02億元增加至約211.78億元。

欣興表示，追加資本支出預算主要為配合工廠營運需求、並提升製程能力，此次新增約45.55億元資本支出預算中，有約24.12億元為去年遞延至今年。同時，公司亦公告再斥資4.53億元買下桃園楊梅約2923.88坪土地，將用於興建廠房以擴增產能。

而欣興宣布擬換股合併興櫃載板廠旭德，暫訂旭德每股換發欣興0.219股，以欣興21日收盤價237.5元、旭德21日交易均價40.64元計算，溢價達約27.98％。欣興對此將發行4萬5451張新股，使實收資本額將自147.52億元增至152.07億元，股本膨脹約3.08％。