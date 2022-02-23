特殊學名藥廠美時(1795)重磅產品血癌用藥Lenalidomide(Revlimid)透過與歐洲經銷夥伴的授權合作，已成功於德國、法國、西班牙、義大利、荷蘭、奧地利、比利時、瑞士、捷克、丹麥、芬蘭、愛爾蘭、葡萄牙、及瑞典等重要歐洲國家首波上市；根據IQVIA資料，這些重要歐洲市場截至去年6月底之前12個月的市場銷售總額約達美金28億元。

美時預計將透過旗下自有通路或與各地經銷夥伴授權合作、於全球逾90個國家上市Lenalidomide。截至目前，已成功地於39個國家上市銷售，於53個國家取得核准，包括2020年9月於美國取得的暫定審查核可。另外有30個國家藥證申請審查進行中，以及10個國家在藥證申請文件準備階段。

美時總經理Petar Vazharov表示，Lenalidomide在歐洲市場又達到一個新的里程碑，再度於歐洲的重點國家成功首波上市。Lenalidomide是美時第一個在台灣自有研發與製造的癌症用藥產品，也是美時第一項擁有全球90個國家以上潛在市場的產品。以全球口服癌症用藥的領導者為發展目標的美時，很高興自有研發的高品質藥品得以推廣至全球，讓更多有需求的病患獲得用藥的機會。感謝美時及專司B2B業務的關係企業Adalvo，雙方的密切合作與執行力。

Lenalidomide 的適應症為多發性骨髓瘤。根據原廠公布的資料，Revlimid 2021年全球的銷售金額為美金128億元，其中非美國市場約達美金41億元。