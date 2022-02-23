鋒面及冷氣團今天再南下，氣象專家吳德榮表示，雨勢增大並往南擴展，全台有雨，氣象局也發布北北基、台中大雨特報，吳表示今晚各地愈晚愈冷，最低溫下探10度左右，周四、五清晨竹苗和中部也有10度低溫，大範圍連日多雨的天氣型態到明天才結束。

氣象局今晨發布北北基、台中5縣市大雨特報，華南雲雨區及東北風影響，今日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北、台中山區有局部大雨，因連日降雨，山區須慎防坍方及落石。

氣象局發布北北基、台中大雨特報。(氣象局提供)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今日鋒面及大陸冷氣團南下，降雨往南擴展、雨勢增大，今晚中南部雨勢漸歇。各地氣溫下降、愈晚愈冷，今晚最低溫將回降到10度左右。今北部氣溫10至15度，中部10至16度，南部12至22度，東部12至22度。

吳德榮說，明日（24日）大範圍連日多雨的天氣型態終於結束，北部及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲；但仍受大陸冷氣團影響，北台灣偏冷，約14度，其他各地早晚冷，明天、周五（24、25日）兩天的清晨，輻射冷卻加成，竹苗及中部局部地區仍有10度左右的低溫。周五白天起冷氣團減弱，氣溫漸回升，同時周五（25日）大氣也轉乾，中南部晴朗穩定，北、東雲量逐漸減少，東半部偶零星雨。

吳德榮說，周六至下周一（26至28日）全台持續晴朗穩定，唯周日北海岸、東半部降雨機率略提升；周六開始的228連假北舒適南微熱、早晚涼，日夜溫差大。下周二(3月1日)下午另一小股東北風增強，大台北、東半部再轉雨。