新北市板橋區昨(22日)深夜疑發生一起情殺命案，一名35歲張姓男子疑似因為感情糾紛，在租屋處與女友大吵後竟將她悶死後，打電話給友人留下遺言「幫我找顧我媽」持刀輕生，警消獲報到場後發現兩人躺在床上，女子已無呼吸心跳送醫後不治，張男則胸口兩處刀傷並無大礙，警方正在進一步釐清殺人動機。

警方調查，張姓男子與黃姓女友昨晚疑因感情糾紛大吵，雙方發生嚴重口角，張男瞬間抓狂，失手將女友壓在床上悶死，事後疑驚覺犯下大錯，打電話給友人並留下遺言「照顧好我媽」，躺在女友身旁輕生。

友人驚覺有異報警，警消獲報後立即前往租屋處查看，但張男拒絕開門，警方破門而入後發現，兩人皆躺在床上，張男手上還握著一把尖刀，胸口有兩處明顯刀傷且大量出血，黃女則已無呼吸心跳，緊急送往亞東醫院急救後仍回天法術，張男急救後已無大礙。目前警方已聯絡雙方親友釐清兩人近況，確切案情及女子死因，仍待檢警相驗，進一步調查釐清。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980