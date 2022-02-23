國民黨立委江啟臣22日指出，外交部聲稱，民眾只要持有台灣認可的「國際疫苗接種證明」，入境菲律賓就不用隔離，但他接獲陳情，有台商表示外交部誤導國人，菲國並不承認我方疫苗證明，因此入境仍須隔離。外交部回應，正在促請菲方儘速修訂入境相關檢疫規範。對此，台北市議員王鴻薇批評，「外交部就是最大假新聞來源」。

王鴻薇昨在臉書表示，由於菲律賓已開放邊境，日前外交部也表示國人完整接種疫苗者入境菲國免隔離，卻沒想到台商實際入境時，發現菲律賓並不承認台灣的國際預防接種證明書，因此需要自費隔離。她痛批，外交部散佈如此錯誤資訊影響國人權益。

王鴻薇續指，台商更向媒體投訴，駐菲律賓代表處在台商群組說小黃卡有被承認，還說外交部網站也聲明有完整接種疫苗的入境無須隔離；而外交部申明已經悄悄撤下，除了向菲律賓表達抗議外，代表處是否有所失職？完全沒有下文。

王鴻薇質疑，當其他國家人民都可以入菲免隔離，我駐菲代表處未與菲國檢疫局、衛生部等部門接洽，解決疫苗證書的認證問題，如此次等待遇是要國人情何以堪？她並提醒國人，即使已完整接種疫苗，要入境菲國仍須出示登機前48小時內的RT-PCR檢測陰性報告，並且事先訂妥6天5夜防疫旅館。

對此，外交部發言人歐江安昨指出，由於菲律賓入境檢疫規定經常依據當地疫情隨時調整，曾發生菲國機場檢疫局（BOQ）官員未能及時正確解讀相關規定，導致有國人持我衛福部核發的「國際預防接種證明書」入境時受阻。我駐菲律賓代表處已向菲國政府說明，衛福部是依據「國際衛生條例」（IHR）相關規定核發黃皮書，並已獲得國際社會普遍接受，促請菲方儘速修訂入境相關檢疫規範。