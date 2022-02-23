前台北市議員「台灣阿童」童仲彥，曾在已婚時劈腿聯絡處主任邱子玹（舊名：邱惠美），不僅讓女方一夕爆紅，「童邱戀」也引發熱議，如今傳出女方與「直播天王」王三郎的戀情即將修成正果，更希望能於今年內順利完婚

根據《鏡週刊》報導，王三郎坦承4、 5月原有結婚計畫，婚宴也規劃席開百桌，但礙於疫情被迫取消，不過兩人早已認定彼此，未來會朝夫妻關係邁進，也希望今年內能夠順利完婚，至於這段時間會將重心放在經營開設的新分公司上，對於之前在臉書發文「今天情人節，明年父親節」引發熱議，讓外界推測邱子玹可能懷孕，對此，王三郎否認後解釋該貼文只是「小編在開玩笑」。

據悉兩人交往初期，王三郎對於這段感情只想要低調，但邱子玹藏不住戀愛心情，不時在社群網站上放閃，曬恩愛合照時雖把王三郎打上馬賽克，還是露餡被認出來，更傳出邱子玹為愛特地南下台中約會，還被拍到不時有相蹭、索吻等親密舉動，可說是愛的相當火熱，邱子玹也曾透露已見過對方長輩，看來「準媳婦」位置已經坐得相當穩。

邱惠美其實過往有過一段婚姻，由於前夫財務問題加上情緒不穩定，雙方溝通後於2013年10月離婚，不過離婚後前夫卻在生日隔天倒臥浴缸身亡，離奇死亡引發嘩然，此外，她2017年前往宮廟進行超渡儀式時，被指出身邊跟著包括前夫、女娃和姑媽等64個亡魂，更被一隻6千年道行的狐狸精纏住。