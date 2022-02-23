年底國民黨高雄市長人選，無黨籍立委高金素梅也頻被點名，不過，高金素梅昨(22日)在臉書宣布，「我信守對族人同胞的承諾」，從未與任何政黨人士討論轉戰可能性，不會去選高雄市長！消息曝光後，引發大批網友湧入其臉書留言，不少人都說「敬佩高金委員，您的抉擇是對的」、「真心佩服」。

高金素梅昨表示，近期各種有關自己將轉戰其他位置的訊息仍在流傳，這讓她不得不再次公開說明，「我信守對族人同胞的承諾！我一直是『原住民族立法委員』我從未與任何政黨人士討論轉戰可能性！我不知道轉戰訊息從何而來！」談到未來的期許，她說，期待原住民族有更多「無黨參政」、期待有更多年輕世代「在野參政」、期待民主制衡，「我不會去選高雄市長！我不會去選任何縣市長！」

該篇貼文截至上午8時許已有2.1萬名網友按讚，而《Yahoo新聞》相關報導也有近500則留言，不少人都留言表示，「明智」、「選戰還沒開始，民進黨就急著抹紅她了」、「這個真是有水準有風範」、「就算高金選上，民進黨黨中央還是會杯葛高雄預算」、「一本初衷，始終如一」、「感動人心」、「身為高雄市民的我雖然倍感失望，但是非常敬佩您也永遠支持您」。