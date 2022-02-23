向父母討生活費也是要有技巧的，一名母親表示，就讀大學的兒子最近開學，傳訊息向她討生活費，被她念「不是只有要錢才想到我啊」，結果兒子改用教科書上才會看到的撰文體例寫了一封請款文，讓她笑回「有讀書有差」，而這篇請款文PO網後也讓網友笑翻，紛紛表示文筆好再給200元。

有媽媽分享兒子為討生活費寫下的教科書式請款文，讓許多網友覺得有趣。(圖／翻攝自爆怨公社)

一名母親在臉書社團「爆怨公社」抱怨小孩長大了只剩下要錢的功能，父母剩下付錢的功能，並貼出兒子向她討生活費的對話截圖，對話中兒子先是說自己開學了，希望母親給點生活費，令她無奈回應「有空也可以多關心我，不是只有要錢才想到我啊」。

沒想到大約1個小時後，兒子再次傳訊息，以教科書裡的撰文體例寫下請款文，「母親大人膝下：最近身體可好？依稀記得過去您將兒子拉拔長大，帶著一步步地進入校園，近來即將開學，還請母親大人助一臂之力。近天氣多變，還請母親大人多注意身體。叩請福安。兒XXX叩上。」

PO文曝光後，許多網友覺得母子倆的互動很可愛，紛紛笑說，「好幽默的母子」、「雖然知道不是真心話，但還是會淚流滿面，給過」、「兒子厲害神回覆欸」、「看在文筆很好的份上，多給他200元」、「孺子可教也，哈哈，那就多拿個200給他吧」。

還有網友建議，如果兒子上大學了，可以讓他打工賺錢，也可學個經驗。原PO回應，兒子其實有在打工，但薪水都存進銀行，而且只進不出，「我其實都窮養，所以他也是很省」。