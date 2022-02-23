一名女大生發文表示，近日出了點事情，導致她身上只剩下2千元，但距離下次發薪水還要20天，想詢問大家很窮的時候該怎麼吃三餐，引發網友熱議，不少人看到原PO戶頭僅剩40元，忍不住感到心疼又訝異，建議她可以考慮跟家人求助，另也有許多過來人分享窮活小撇步，靠著便宜的餐食度過艱難時光。

一名女大生日前在Dcard上發文表示，突然出了點事情，導致她戶頭存款加上身上的現金，只剩下2000元，好再這個月的房租先前已經繳完了，但電費、手機費都還沒有付，加上還有學貸要還，但距離下次發薪水還要20天，讓她感覺快過不下去了，但又不敢跟家裡要錢，不知道有沒有人能分享「很窮的時候要怎麼吃三餐？」

從女大生分享的帳戶截圖可見，她的戶頭裡只剩下40元，讓不少網友看呆直呼，40元真的太少了。另也有網友分享「窮活小撇步」，「買包糖跟吐司，喝糖水避免血糖太低」、「買印尼泡麵，一包10元，買一箱可以撐過去」、「臉書有剩食社團，通常是劇組或辦活動剩的便當」、「沒上班的早上睡到中午再起，這樣就能省一餐，午餐吃簡單的小吃，晚餐去超商買打折御飯糰，像肉鬆飯糰七折後18元」。

另也有不少網友推薦，如果找不到人可以幫忙金援，也許可以考慮打個臨時工，加減賺一下，撐過這段難熬的日子。「小雞上工有很多臨時的」、「PTT part-time、小雞上工、打工趣，找些當日活動工，能當天現領的，記得不要去那種要先繳錢的高薪工作喔」、「去打個臨時工，一天馬上賺一千多，至少救急一下」。