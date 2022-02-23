南韓知名演員玄彬與孫藝真，於2021年認愛後便受到眾人矚目，近日宣布即將於今年3月成為夫妻更讓全球粉絲欣喜若狂，但他們也對於婚禮相關細節保密到家。不過，近日卻被媒體發現孫藝真的媽媽悄悄現身大邱老家的百貨公司替孫藝真採買婚禮用品，身邊的親友也意外透露了兩人婚後的居住地。

根據南韓媒體《女性朝鮮》的報導，孫藝真周圍的親友透露，她雖是家中的老么，卻比姊姊更加懂事，而孫藝真的媽媽原本還十分擔心女兒遲遲未嫁，但自從孫藝真與玄彬認愛後，孫媽媽反而更加謹慎，對外閉口不談兩人的感情，即使被周圍的人問到兩人何時結婚，孫媽媽都回「我不知道」，低調保護女兒的戀情。

孫藝真宣布結婚後，孫媽媽近日則是為了幫忙籌辦寶貝女兒的婚事忙到不可開交，相當盡心盡力，由於孫藝真在演藝圈的地位相當有份量，因此無論是孫藝真的賀禮、嫁妝，以及贈與對方親友的相見禮等儀式所需的用品，孫媽媽都親力親為，她甚至還為了挑嫁妝，曾透過友人來來回回向百貨公司確認，最後仍親自出馬挑選要價1200萬韓幣（約台幣30萬元）的首飾珠寶盒。在曝光的照片中，可看出珠寶盒的設計典雅又貴氣，十分符合孫藝真的氣質。

南韓媒體曝光孫媽媽親挑的珠寶盒。（圖／女性朝鮮）

而先前有傳聞透露，玄彬為了見未來的岳父母，曾特地跑到大邱進行相見禮的飯局，但孫媽媽的友人否認此事，表示兩人因工作行程忙碌，所以是孫藝真的父母特別前往首爾舉行，她還透露玄彬是個寡言的人，所以在那個場合下難免緊張，雖聽說他不太會喝酒，但喝了一點點之後就能與長輩開開玩笑也會適當的撒嬌，展現他私下可愛的一面。

此外，先前也曾傳出玄彬在認愛沒多久，就砸下48億韓幣（約新台幣1.1億元）買下位於京畿道九里市的豪宅當作新婚房，當時遭到經紀公司否認，但孫媽媽的友人卻表示，兩人結婚後孫藝真就會搬進玄彬的新家一同居住，間接證實了豪宅即是新婚房的傳言。