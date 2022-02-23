小編今天（23日）精選5件不可不知的國內外財經大事。俄羅斯派遣維和部隊進入烏東宣佈獨立的地區後，使得俄烏危機進一步升高。市場最擔心的是歐洲戰爭一觸即發，美股22日全面收黑，道瓊指數下跌 482點（或1.42%），收33,596點；那斯達克指數下跌166點（或1.23%），收13,381點；費城半導體指數下跌 28點（或0.83%），收3356點。市場擔憂半導體斷鏈風險，應用材料下跌 2.14%，台積電、聯電 ADR分別下挫2%、1%。

【1】俄烏戰爭一觸即發 全球股市皮皮挫

俄羅斯派遣維和部隊進入烏東宣佈獨立的地區後，使得俄烏危機進一步升高，以美國為首的西方國家公布新的制裁措施，德國凍結北溪2號天然氣管線的許可流程，英國、歐盟則分別提議對俄國27個實體與個人進行制裁，同時禁止購買俄國債券。

【2】國安基金：免驚！台股非無量下跌

受到俄烏瀕臨戰爭邊緣的利空衝擊，台股22日盤中重挫逾300點，終場下跌252.2點，失守萬八大關。對此國安基金官員信心喊話指出，台股基本面相較於其他國家有許多優勢，同時成交量是非常重要的觀察指標，22日成交量達3,372.49億元，顯然並非「無量下跌」，國人要對股市穩定有信心，國安基金也會密切觀察國際情勢的變動和對全球股市、台灣股市的影響。

【3】旅外國人回台就醫代價更大 健保擬取消停復保機制

旅外國人要當心了，健保擬取消停復保機制！2022年健保費率不調整，但健保總額突破8,000億元大關、安全準備金不足1個月，健保會25日將開會討論5項財務調整措施，包括投保金額上限、部分負擔、旅外國人停復保、政府財務責任比例，及補充保費，以減少鉅額虧損。其中月投保金額上限不排除調至20萬以上，而停保制擬研議廢除，避免旅外國人一出國停保，生病才回台用健保。

【4】油逼近100美元 金觸及1913美元

俄羅斯下令軍隊進入烏東兩個分裂地區，導致俄烏緊張情勢急遽升溫，帶動避險黃金需求升高、周二價格攀抵九個月高點，而市場擔憂原油供應受阻，亦讓布蘭特油價一度逼近100美元大關。

【5】巴菲特致股東信 投資人找伏筆

股神巴菲特執掌的柏克夏海瑟威預定周六（26日）將發布第四季財報與年度股東信。根據財經雜誌《巴倫周刊》（Barron's）指出，投資者將從股東信中尋找巴菲特對庫藏股買回、企業收購與接班計畫等看法。