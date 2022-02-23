興櫃載板廠旭德(8179)董事會通過2021年財報，合併營收創48.2億元新高、年增達24.12％，毛利率22.97％、營益率13.77％雙創歷史次高。配合業外收益躍增4.52倍，使稅後淨利5.93億元、年增達1.87倍，每股盈餘（EPS）2.03元，雙創僅次於2006年的歷史次高。

旭德董事會亦通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利1元，金額創歷年次高，盈餘配發率約49.26％，以旭德21日交易均價40.64元計算，現金殖利率2.46％。公司將於5月11日召開股東常會，與欣興吸收合併案亦將提請議決。

旭德1998年8月成立，2000年與欣興策略結盟，並於2004年、2007年先後換股合併載板廠欣富及軟板廠晶強，擴大營運規模及產品。旭德2007年11月登錄興櫃交易，目前實收資本額29.59億元，欣興為持股32.58％的最大單一法人股東。

旭德專精5G系統封裝（SiP）、光通訊模組（OCM）、mini LED、各式感測器及其他特殊應用領域的載板研發製造，目前共有3座生產廠房。2020年斥資15.2億元買下優美家具湖口廠，約7330坪土地中保留約3710坪興建新廠，預計投資23.5億元擴產。

旭德近年產品發展逐漸掌握市場發展利基，隨著5G、智聯網（AIoT）、高速傳輸等新興應用擴展，在新產品及新客戶逐步導入量產、以及5G、AIoT、車載、遠距及大數據商機需求擴增，2020年起營運表現顯著增溫，成長動能明顯轉強。

欣興與旭德22日宣布雙方董事會通過合併案，擬由欣興換股吸收合併旭德，暫訂旭德每股換發欣興0.219股，估算溢價達約27.98％，欣興實收資本額則將膨脹約3.08％至152.07億元。雙方合併基準日預計為10月1日，完成後旭德將終止興櫃及公開發行、並辦理解散。