台北市長柯文哲妻子陳佩琪昨(22日)晚間在臉透露，日前接到婆婆來電，聲音既大聲又有些激動，因為看到好多名嘴在罵柯文哲，還要她記下來，等柯文哲回來轉告；陳也說，之後若婆婆再打電話來，都想好妙招了，「就把上一次打官司花的錢跟她講，以她節儉的個性，大概會嘴巴開成O型」。

陳佩琪在臉書談「婆媳問題」，婆婆在電話中激動地說，「妳...妳...佩琪...佩琪...看電視， 看電視，現在那個姓廖的女的節目，裡面好多名嘴在罵文哲，妳看看，給他記下來...給他記下來，回來跟文哲講...跟文哲講...」、「哪可這樣污辱人啦？ 妳不看吼，那妳把他們講的都錄下來給文哲看， 有好幾個都在罵人，錄起來，錄起來，給文哲看，給文哲看...」。於是她只能告訴婆婆「媽，就算錄起來，文哲也沒時間看啦，他們從下午罵到晚上，白天再給你重播，罵到精采處，還會剪剪貼貼，放在YOUTUBE上，別說看了，我連錄的時間都沒有」。

陳佩琪接著說，婆婆應該是不小心撇到這個節目，要是每天準時收看，應該早就麻痺、不會如此激動了，畢竟以前是「得民心者得天下」， 現在是「得媒體者得天下」，但真的不知道要怎樣跟婆婆解釋這種可以萬年執政的步數。

不過對於婆婆要求做的事情，陳佩琪透露，都想好妙招了，要是她下次再打電話來講這個，「我就把上一次打官司花的錢跟她講，以她節儉的個性，大概會嘴巴開成O型...然後說『這貴嘔？吼拉！吼拉！以後就青菜哄罵了！』不這樣認命，行嗎？！」