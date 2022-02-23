國內疫情平穩，疫情指揮中心這兩天就會宣布鬆綁商務人士入境管制，台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇表示，既然要鬆綁國外商務客入境，「到底為什麼國內運動還要戴口罩？」認為運動流汗會弄濕口罩，使得防護力下降，「還要死戴著口罩真的很蠢」。

陳昶宇21日於個人臉書指出，目前本土個案傳播鏈幾乎都是家戶、職場及聚餐群聚感染，過去的確診案例中，從未看過因為運動造成染疫，認為指揮中心3月要鬆綁國外商務客入境管制，質疑「到底為什麼國內運動還要戴口罩？」

陳昶宇說，其他時間口罩戴好戴滿都沒問題，但運動會留汗，汗水會讓口罩一下就濕掉，使得防護力也變得相當有限，「還要死戴著口罩真的很蠢」，更懷疑長官是不是都不運動，所以並沒有戴不戴口罩的問題。

事實上，陳昶宇今年1月15日也曾在臉書發文說，打羽球後滿頭滿臉都是汗水，全身就像泡過溫泉一樣，口罩也全濕，後半場口罩根本不可能隨時戴好，一半以上時間都無法好好戴口罩。

貼文曝光，網友也回應，「長官大概都只有去唱歌，沒有去運動」、「跑步我真的覺得戴口罩也沒用，只會加速弄濕口罩，然後還不能丟掉」、「跑步流汗弄濕一個口罩就要換，我不知道我要換幾個，心好累」、「運動時全程戴口罩，真的快窒息」。