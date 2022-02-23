2013年NBA選秀狀元班奈特(Anthony Bennett)日前解除隔離，向高雄鋼鐵人報到，他迫不急待前往球場練投，看來心態調整非常好，他表示希望能盡快融入球隊。而他透露先前曾發生一件趣事，他在防疫旅館遇到地震相當害怕，立刻打給加拿大好友辛巴求助，網友則搞笑說打給他哪有用，應該求助台灣藝人「地質學家」炎亞綸。

班奈特頂著NBA選秀狀元光環來到台灣，可說是我國史上最大咖洋將，大家都非常期待他未來表現，沒想到又高又壯的他竟被地震嚇傻，他接受鋼鐵人採訪被問及在旅館有無發生趣事，就靦腆提及遇到生涯首次地震，並立刻打給效力新竹工程獅的好友辛巴說：「這正常嗎？」展現大男孩逗趣一面。

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他接著說：「當時感覺到床在搖，以為有人在推我床，感到有點緊張害怕，但後來想一想應該是遇到地震！」後來求助辛巴後對方才跟他說這很正常，別緊張。而此則消息被各家媒體廣為流傳，相信大家都對班奈特另一面感到好奇，有網友甚至回應說：「打給辛巴沒用，他又不是地質系的，亞綸才是！」(取自自由時報體育頻道臉書網友留言)

(鋼鐵人提供)

藝人炎亞綸在2015年曾發表「下雨地震說」經典言論，他在個人臉書表示：「好一陣子沒下雨，這週狂下雨把乾燥的土壤淋溼，因此地質鬆軟造成今天地震不斷。」此話引來網友正反面議論，不過情商很高的他之後向外界道歉，往後日子還意外被冠上「地質學家」美名，每當出現地震時網友、媒體都會呼叫他，互動相當有趣！